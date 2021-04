Dübörgött az álláspiac év elején

Jól indult az év a hazai álláspiacon a Profession.hu első negyedéves jelentése szerint. Mint írták, egyáltalán nem érte a 2020 márciusihoz hasonló sokként a magyar munkaerőpiacot a koronavírus második és harmadik hulláma.

A tavalyi év azonos időszakához képest 7 százalékkal több hirdetést adtak fel a hazai cégek.

A megyék közül Nógrádban és Baranyában adták fel a legtöbb álláshirdetést. Hagyományosan ezekben a megyékben kevés új pozíciót hirdetnek meg, most azonban növekedésben az elsők: Baranya megyében 59 százalékkal, Nógrád megyében pedig 78 százalékkal nőtt a betölthető állások száma.

A legnagyobb növekedést a feladott új hirdetések számában Borsod megyében a vendéglátás és idegenforgalom, a bank és biztosítás, a marketing-média-PR, az építőipar és a mérnök kategóriákban regisztráltuk 2020 első negyedévével összehasonlítva. Komárom-Esztergom megyében a jog, az egészségügy és gyógyszeripar, az oktatás-kutatás, az ügyfélszolgálat, valamint a mezőgazdaság voltak a legjobban növekvő kategóriák. Győr-Moson-Sopron megyében IT üzemeltetés-telekommunikáció, mezőgazdaság, gyártás-termelés, bank és biztosítás, illetve ügyfélszolgálati területekre kerestek több munkavállalót, mint egy éve. Fejér megyében pedig a marketing-média-PR, az oktatás-kutatás, az építőipar, az IT programozás-fejlesztés és a mérnök munkakörökben meghirdetett állások száma nőtt meg. Veszprém megyében a jog, a marketing-média-PR, az adminisztráció, az építőipar és az IT programozás-fejlesztés voltak hirdetői oldalról a legjobban növekvő területek.

A jelentkezések száma 16 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

Az álláskategóriákat tekintve a tavalyi év első negyedévéhez képest jelentős növekedés látszik az egy álláshirdetésre eső jelentkezésszámokban