Flottacsere a Waberer’snél

A Waberer's folytatja szokásos flottacsereprogramját, ezúttal összesen 540 új Volvo és Renault kamion érkezik a társasághoz.

Nem flottabővítésről döntöttek a Waberer’snél, hanem miután számtalan nyerges vontatójuk lízingszerződése lejárt, azokat újakra cserélik – hangsúlyozta a Világgazdaságnak a Concorde Értékpapír elemzője a társaság tegnapi közleményét kommentálva.

A szállítmányozási cég 12 milliárd forintos szerződést kötött 250 Volvo és 190 Renault kamion lízingelésére

– jelentették be tegnap.

A társaság általában nagyjából ötéves lízingszerződéseket köt, és a legtöbbször ezeket nem hosszabbítja meg, hanem visszaadja a néhány éves vontatókat a gyártóknak, és új kamionokat vesz tartós bérletbe – részletezte a működési modellt Bukta Gábor. A Waberer’s a folyamatos járműcserével biztosítja, hogy eszközparkjának átlagos életkora 2-3 év körüli legyen, ez pedig végső soron hozzájárulhat a cég eredményességéhez.

Egy új nyerges vontató ugyanis kevesebbet fogyaszt, mint néhány éves társa, ami jelentős üzemanyag-megtakarítást eredményez, megbízhatóbban is működik, tehát a meghibásodásokból adódó késések minimálisra csökkenthetők. Arról nem is beszélve, hogy a szervizköltség is tervezhető, ellentétben a koros, akár több millió kilométert futott járműparkra jellemző problémákkal. Az érkező vontatók a legmodernebb, Euro 6-os környezetvédelmi besorolásúak, és átlagosan 10 százalékkal fogyasztanak kevesebbet elődeiknél.

A cégnél egyébként a pandémia alatt jelentősen karcsúsították a flottát, nagyjából ezer kamionnal kevesebbel dolgoznak most, mint a világjárvány előtt. Bukta Gábor szerint egyszerre ekkora volumenű megállapodást még nem kötöttek, a két gyártó sok éve nem kapott ekkora megrendelést Magyarországról.

Erdélyi Barna, a Waberer’s International vezérigazgatója szerint

a lépés meghatározó a cég történetében, és jelentősen hozzájárul a társaság szolgáltatási színvonalának emeléséhez.

Mindenképpen szükséges volt az elmúlt időszakban végrehajtott karcsúsítás, ugyanakkor egy adott méret alatt képtelenség hatékonyan működni egy logisztikai szolgáltatónak – mondta Bukta Gábor.

Egyelőre úgy tűnik, a Waberer’s jól eltalálta az ideális flottaméretet,

a mostani szint jó alap lehet a növekedésre, reális forgatókönyv a cég eredményének javulása,

ugyanis a korábban meglévő túlkapacitások miatt nem tudott hatékonyan működni a társaság. Összességében a kedvezőtlen első negyedév után a második és a harmadik negyedévben lassú javulás jöhet a cég alaptevékenységéből származó eredményt tekintve – tette hozzá Bukta Gábor.