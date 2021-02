Hónapok óta várják a fővárosi mentőövet

Még tavaly novemberben jelentette be Karácsony Gergely, hogy megállapodás született a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával a legrosszabb helyzetben lévő kisvállalkozások gyors megsegítésére. Ennek ellenére a program máig nem indult el.

Még mindig bízunk abban, hogy a vállalkozásokat segítő programokat a fővárossal tető alá lehet hozni. Ha mégsem, és ez záros határidőn belül kiderül, továbbmegyünk a saját kitaposott utunkon, mivel a vállalkozásoknak most nagy szükségük van bármilyen segítségre – így reagált a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a Világgazdaság megkeresésére annak kapcsán, hogy mi lett a sorsa a főpolgármester által tavaly november végén bejelentett céges mikrohitelezési támogatásnak.

Karácsony Gergely annak idején a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megállapodás született a BKIK-val, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adta lehetőségek felhasználásával közösen programot indítanak a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások mikrohitelezéssel való gyors megsegítésére.

A konstrukció keretösszegét 2,5 milliárd forintban határozták meg a felek, ezenfelül kuponprogramot is ígértek a lakosságnak szolgáltató budapesti vállalkozásoknak.

Az azóta eltelt szűk három hónapban azonban elsikkadt a kezdeményezés. Az okok kapcsán kerestük a városházát, de egy hét alatt sem érkezett válasz. A BKIK viszont tájékoztatást adott, ebből az derült ki, hogy a szervezet elnöke, Nagy Elek és Karácsony Gergely megegyeztek, hogy januárban a megbízottjaik újra asztalhoz ülnek.

A tárgyalások elkezdődtek, de az utóbbi időben lelassultak

– jegyezték meg.

Pedig a pandémia második hullámának elhúzódása még jelentősebb kihívások elé állította a budapesti szolgáltató szektort – különösen a vendéglátásban és a turizmusban tevékenykedőket –, amelynek több szereplője is mély válságba került. A helyzet kezelésére a BKIK február elején írásban tett javaslatokat. Nem először: 2020 kora őszén az elmaradó külföldi vendégek pótlására is összeállított egy tervet, ebben egy fővárosi, 50 milliárdos alap felállítását javasolták, első lépcsőként egy 25 milliárdos keret megnyitásával, amelyhez a BKIK is hozzájárult volna a költségvetése 5 százalékával. Mostanáig ez sem vált valóra.

A szervezet ugyanakkor azt is jelezte, hogy

a felvetései közül mind az állami, mind az önkormányzati döntéshozók mára jó néhányat beépítettek a saját válságkezelési lépéseik közé.

„A kormány a bért terhelő közterhek elengedésével, a bértámogatás folyósításának felgyorsításával, az adózási és egyéb támogatási intézkedésekkel, valamint a kormányzati és önkormányzati bérlemények bérének és a közterületi díjaknak az elengedésével segítette a bajba jutott szektorokat. Elismerés illeti a fővárost a napokban hozott, a kereskedelmi helyiségek és teraszok bérleti díjának mérséklése, valamint a kereskedelmi egységek könnyebb megnyitását segítő intézkedések miatt. Reméljük, a kerületi önkormányzatok követik a jó példát.” Hozzátették, hogy a leghatékonyabb eszköz az összehangolt kormányzati, önkormányzati és vállalati cselekvési program lenne.