Jónak ítéli a Continental válságtűrőképességét, de még sok a bizonytalanság

A Continental árbevétele és eredménye 2020 második negyedévében – a várakozásoknak megfelelően – jelentősen csökkent a koronavírus-járvány következtében. Ennek ellenére a Continental jobb eredményt tudott elérni a piac teljesítményénél – közölte a vállalat.

Akkora járműipari visszaesésre, amekkorát most tapasztalhatunk, a második világháború vége óta nem volt példa. 2020 első és második negyedévében, azaz a járműipari világválság mélypontjának közepén Kínában, az Egyesült Államokban és Európában is jobb eredményt értünk el a piac teljesítményénél

– mondta el Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke a féléves eredmények ismertetésekor Hannoverben.

Ennek megfelelően a konszern árbevétele a második negyedévben 6,6 milliárd eurót tett ki. A konszolidálás előtti módosításoktól és az árfolyamváltozásoktól megtisztítva mindez 40 százalékos csökkenést jelent.

Ezzel egyidejűleg a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek előállítása világszinten az előzetes adatok szerint a második negyedévben közel 45 százalékkal, összesen 12,3 millió darabra csökkent.

A koronavírus-járvány miatti ideiglenes gyárbezárások miatt a második negyedéves gyártási eredmények az Európában előállított 2,0 millió egységgel (63 százalék) és az Észak-Amerikában legyártott 1,3 millió járművel ( 69 százalék) meglehetősen gyengének tekinthetők.

Ezzel szemben Kínában a járműgyártás az állami támogatási programoknak köszönhetően 9 százalékkal haladta meg az előző év értékét, így 5,9 millió személygépkocsi és könnyű haszongépjármű gördült le a gyártósorokról.

Fokozott költséggazdálkodás, kevesebb beruházás, csökkentett munkaidő

A váratlanul romló környezet miatt a Continental a második negyedévben 400 millió euróval csökkentette fix költségeit az előző év azonos időszakához képest. A vállalat jó úton halad annak eléréséhez, hogy az előző évhez képest éves szinten több mint 5 százalékkal lefaragja fix kiadási költségeket.

Jelenleg világszinten az összes munkatárs közel 25 százaléka csökkentett munkaidőben dolgozik. Júniusban Németországban mintegy 30.000 munkatárs dolgozott csökkentett óraszámban, átlagosan 5 nappal kevesebbet a hónapban.

A gazdasági bizonytalanság miatt továbbra sincs részletes előrejelzés

Amint azt a vállalat a július közepén rendezett közgyűlésen is bejelentette, a Continental kihívásokkal teli piaci környezettel számol 2020 harmadik negyedévére, bár a legyártott autók növekvő száma magasabb árbevételre enged következtetni, mint 2020 második negyedévében.

Ennek ellenére az árbevétel várhatóan elmarad a 2019 harmadik negyedévében elért bevételtől.

A gazdasági bizonytalanságok továbbra is jelentősek maradnak. Bár a Continental csoport üzleti fejlesztése javult a második negyedév során, a gazdasági környezetet a továbbra is jelen lévő koronavírus-járvány miatt továbbra is rendkívüli bizonytalanságok jellemzik.

2020 harmadik negyedévére a Continental az előző év megfelelő negyedévével összehasonlítva világszinten a járműgyártás 10 20 százalékos csökkenését várja. 2020 egészére a piacfigyelők jelenlegi becslései kevesebb mint 70 millió jármű előállítását jósolják, ami több mint 20 százalékos csökkenésnek felelne meg az előző évhez képest.