Megnyílt a Rolling Stones első üzlete a londoni Carnaby Streeten

F. P. | Megnyílt a The Rolling Stones első boltja szerdán a londoni Carnaby Streeten. A Sohóban lévő RS No.9 elnevezésű üzletben a rajongók különféle merchandising termékeket vásárolhatnak, az együttes lemezeit, de kortárs tervezők által készített ruhadarabok és kiegészítők is találhatók a polcokon, sőt egyedi, személyre szabott pólóját is elkészíttetheti a vásárló a boltban.

Az üzlet padlójára a banda szerzeményeinek szövegeit gravírozták, a próbafülkéket pedig a különböző albumokra emlékeztető dekorációval szerelték fel.

Az együttes úgy nyilatkozott, hogy bár tisztában vannak azzal, hogy most nagy merészség üzletet nyitni Londonban, de remélik, hogy az RS No.9 hosszú távon a zenei turizmus egyik fő célpontja lesz. „A Soho mindig is szoros kapcsolatban volt a rock’n’rollal, ezért a Carnaby Street tökéletes helyszín az üzletnek” – olvasható a The Rolling Stones közleményében.

A bolt megnyitója egybeesett az együttes Goats Head Soup című lemezének ismételt kiadásával.

Az albumom három még ki nem adott szám is szerepel, köztük a Scarlet. A héten kezdi meg működését az üzlethez kapcsolódó webshop is. Mick Jagger, a Stones frontembere egyébként a napokban jelentette be, hogy terveznek új dalokat, ám ezeket csakis biztonságos körülmények között vehetik majd fel. A banda No Filter elnevezésű turnéja a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt tavasszal. A The Rolling Stones 1962-ben alakult Londonban, és eddig 25 stúdióalbuma jelent meg.