Minden fény a világításra irányult

A speciális, réspiaci termékekre összpontosít az ismét a régi nevén működő Tungsram, visszatérne több régi piacára, és beszállítana az okosváros-technológiákhoz is – minderről Jörg Bauer, a társaság új tulajdonosa nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Száz napja jelentette be, hogy megvásárolja a GE öt gyárból álló magyarországi fényforrásüzletágát, és Tungsram néven élteti tovább. Milyen utat jelölt ki

a cégnek?

Sokat dolgoztunk, a fókusz az üzletmenet folytatásán volt. Meg kellett győzni az ügyfeleinket, a partnereinket, hogy ugyanazt a megbízható minőséget állítjuk elő, amelyet előzőleg, a GE üzletágaként. Egyetlen vevőt sem veszítettünk. Azért is elégedett vagyok, mert ebben az időszakban egyetlen számla kifizetésével vagy áru szállításával sem késtünk.

Elkészültek a Tungsram üzleti tervei?

Az idei már akkor megszületett, amikor a GE részeként működtünk, most azt hajtjuk végre kisebb módosításokkal. A jövő évi tervet szeptemberben fogadjuk el, és megfogalmaztuk a 2028-ig szólót is: ennek egyik fő célkitűzése, hogy akkorra vagy hamarabb évi egymilliárd dolláros forgalmunk legyen a tavalyi 327 millió után. Azért kell erőteljesen növekednünk, mert globálisan kívánjuk értékesíteni a fejlesztés alatt álló termékeinket is, amihez a jelenlegi vállalati méretünk nem elég. (A Tungsramnak már most is 107 országba történő exportból származik a bevétele 95 százaléka.) Újból azzá tennénk a Tungsramot, ami a világháborúk előtt, illetve részben a szocializmus évei­ben is volt, így a stratégiánk is nagyon hasonló Aschner Lipótéhoz és az akkori kormányéhoz.

Ez a stratégia mit takar?

A tömegtermeléssel, például az ázsiai gyártókkal nem versenyezhetünk, ezért a speciális, réspiaci termékekre összpontosítunk. Ez is hatalmas, de nagyon töredezett piac, élén néhány nagy társasággal. Az gondoljuk, hogy a világítási területet jól ismerve gyorsan beléphetünk a kiszemelt szegmensekbe. Az ehhez szükséges fejlesztéseket házon belül vagy külső partnerekkel végezzük el. A megcélzott piacokon indulásként legalább azt az öt százalékot kívánjuk megszerezni, amivel már a terület játékosaként tartanak bennünket számon. Ha nem látszik biztosnak az öt százalék, nem is próbálkozunk.

Melyek a terjeszkedés irányai?

Egyrészt a világítás több területén, részben a LED-lámpák piacán látunk sok lehetőséget, előrejelzések szerint 2025-re a teljes világítási piac 80 százalékát LED-es lámpák teszik ki. Visszatérnénk továbbá a világ egyes olyan térségeibe is, ahol a GE nem kívánta folytatni a tevékenységét. Ilyen a Közel-Kelet, ahol a Tungsram márka éppoly ismert, mint a GE, továbbá Észak-Afrika és Ázsia egyes gyorsan fejlődő részei. Van, ahol még csak a járműiparban találtunk partnereket, de ezekben az országokban is visszatérnénk az általános világítás piacára. Ugyanakkor a fejlett világítási technológia telepítésének nagy infrastruktúra-igénye van. Az országok már eleve a legmagasabbal szeretnének rendelkezni. A világ lakosságának növekvő hányada lakik tíz-tizenöt-, de akár húszmilliós óriásvárosokban, amelyek meglátásunk szerint okosmegoldásokat akarnak, hiszen ezek nélkül a város működése nem tartható kézben. Úgy hisszük, hogy az intelligens világítás az okosváros-koncepciók gerince lehet, mi pedig képesek vagyunk az ezzel kapcsolatos technológiák egy részének integrálására.

Ugyanezek a nagy lehetőségek miért nem látszottak akkor, amikor a Tungsram a GE Lighting része volt?

Akkor a világítástechnika egy olyan konglomerátum része volt, amelyben sok ennél jóval nagyobb súlyú tevékenység is folyt, és a hatalmas, a tőzsdén is jelen lévő vállalatnak a fő üzletágaira kellett összpontosítania. Ezek például az energia, a légiipar, a megújulók és mostanáig az egészségügy, amelyek külön-külön évi közel húszmilliárd dolláros bevételt hoztak. Természetes, hogy a világítástechnika, amelyben legfeljebb tízmilliós ügyletek születtek, nem kaphatta meg a menedzsment teljes figyelmét. A Tungsramnak viszont a világítás a fő üzletága, és bízunk benne, hogy ezt a különbséget a vevőink is érzik. Nekünk az említett tízmillió dollár hatalmas pénz, örülünk 100-500 ezer dollárnak is. Egy óriási vállalat pereméről a figyelem középpontja felé tartunk.

Kapott segítséget az önkormányzatoktól vagy a magyar államtól, például adókedvezményt a tevékenység továbbéltetéséhez?

Nem. Viszont rövid és hosszú lejáratú hitelhez jutottunk az Eximbanktól, nem a tranzakcióhoz, hanem a jövőnk érdekében. Ezért nagyon hálásak vagyunk. A hitel is értékelhető az államtól érkező olyan közvetett támogatásnak, amely segíti a más országokban történő eladásainkat. Mivel a világítás mindenütt közérdek, számunkra előny, ha a külföldi városok vezetői látják, hogy ott áll mögöttünk a magyar kormány. Viszont az első két-három évben nem számítunk nagy nyereségre, az adó mértéke egyelőre már csak ezért sem elsődleges számunkra. Növekedni szeretnénk, és a jövőben előállítandó termékeink fejlesztésébe fektetni. Ezek a ráfordításaink várhatóan három év elteltével, 2021-től térülnek meg.

Mekkora beruházásokat igényel a közelmúltban említett két új tevékenység, az elektromos autók akkumulátorához való alkatrészek és a LED-es autólámpák gyártása?

Lényegében megvannak az eszközeink és a képességeink is, csak át kell szerveznünk a gyártást. Sok gépünk van – Hajdúböszörményben például több mint ötszáz – a hozzájuk szükséges know-how-val, vagyis rövid távon nincs szükség túl nagy beruházásra. Ám amikor majd újabb iparágaknak kívánunk eladni, például a repülőgépgyártásnak, akkor be kell szereznünk néhány speciális gépet. Fejlesztéseinknél két célt tartunk szem előtt: a nyereségességet és dolgozóink megtartását. Ám miközben a hagyományos lámpagyártás élőmunkaigénye magas, de a piaca szűkül, a LED-es lámpákhoz kevesebb dolgozóra van szükség a nagyfokú automatizáltság miatt. Mi nem akarjuk csökkenteni a létszámot, mert a gyártásban foglalkoztatott több mint négyezer magyarországi dolgozónk önmagában érték, kincs. Ezért jól kell egyensúlyoznunk a nyereségesség és a munkaerő-szükséglet között. A fejlesztéseink révén szabaddá váló foglalkoztatottakat szeretnénk átirányítani más üzletágainkba a következő két-három évben.

Most mi érlelődik a társaságnál? Milyen új bejelentések várhatók?

Például már nyertünk egy nagy budapesti közvilágítási tenderen is, fontos volt, hogy ez a saját városunkban történt. Győztünk egy spanyolországi pályázaton is. Közben külföldi vevőkkel tárgyalunk, és indultunk több délkelet-európai tenderen. Reméljük, hogy kapunk néhány nagyobb megrendelést azokból az iparágakból, amelyek felé nyitottunk.

A Tungsram a GE alvállalkozójává vált?

Részben igen. Fényforrásokat szállítunk Észak-Amerikába a GE Lightingnek és más GE-érdekeltségeknek továbbértékesítésre. További alkatrészeket is szeretnénk eladni a GE-nek, ami mindkét félnek előnyös lenne, hiszen ismerjük a GE minőségi elvárásait, munkafolyamatait, így a „természetes beszállítójának” számítunk.

A Tungsram bevételeinek mekkora hányada származik a GE-től?

Körülbelül a negyede, Észak-Amerikából. Az alkatrész-beszállításban még nincs jelentős szerepünk, de már sok tárgyaláson vagyunk túl e téren. A beszállításban egyébként szeretnénk kitölteni a kis kkv-k és a nagy megrendelők közötti űrt, amelyek nem szívesen szerződnek a kis, száz-kétszáz fős, egy-egy alkatrészre szakosodott cégekkel, tartva attól, hogy tönkremennek. Ez érthető, hiszen például egy-egy járműberendezésben több száz alkatrész lehet, és ha ebből eggyel van probléma, máris nem működik az egész. Magyarországon sok kkv éppen ilyen méretű, és kevés olyan van, amely nagyobb, és képes az országos értékesítésre. Mi 670 ilyen kis hazai partnerrel dolgozunk (összesen 1500 beszállítónk van), és emelni kívánjuk az együttműködés minőségét, hiszen tudjuk, hogy milyen egy jó kooperáció. Így nem ezek a kis cégek, hanem mi szállítunk be a nagyobb vállalatoknak.

