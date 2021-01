Minden üzleti tervét átírta az Unilever

A következő években bővülnek az Univeler értékesítési csatornái, a vásárlók elvárják az átlát­hatóságot, és egyre többen keresik majd a hét­köznapi luxust Alberto Di Leo, a társaság régiós vezetője szerint.

Az Unilever üzletágaiban egymástól gyökeresen eltérő trendek érvényesültek, és a járvány is nagyon különbözően hatott a szegmensekre: volt, amelynek termékei iránt 70 százalékkal nőtt a kereslet, és olyan is, amelyben két számjegyű volt a csökkenés – válaszolt a Világgazdaság kérdésére Alberto Di Leo, az Unilever magyarországi, horvátországi, boszniai és szlovéniai üzletének vezetője. Összességében azonban elfogadható múlt évi eredményre számítanak a cégnél, igaz, az év folyamán szinte minden üzleti tervet át kellett írniuk.

Bizonyos kategóriák profitáltak a járvány miatt kialakult helyzetből,

a higiéniai üzletág például szinte szárnyalt, de nőtt az élelmiszerek kategóriája is, hiszen az éttermek bezárásával gyakoribbá vált az otthoni főzés

A nem otthoni fogyasztásra épülő kategóriákat általában negatívan befolyásolta a járvány, például a gombócos és pálcikás jégkrémeket is. Ugyanakkor – mutatott rá Alberto Di Leo – az otthoni jégkrémfogyasztás szépen nőtt tavaly, ezért a társaság hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy – például a Netpincérrel és a Don Pepével együttműködve – a poharas jégkrémek is eljussanak a fogyasztók ajtajáig.

A járvány az ellátási láncra is óriási hatással volt. A vállalat magyarországi gyáraiban – például a higiéniai termékeket gyártó nyírbátori üzemben – feszített tempóban dolgoztak, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az országos és regionális ellátás. A gyárakban rendkívül szigorú egészségvédelmi protokollt vezettek be, és az elsők között zárta be a cég az irodáit – ezek továbbra is zárva vannak, amíg biztonságossá nem válik a visszatérés.

A járványon túl három hangsúlyos tényező befolyásolja a piacot a régiós vezető szerint.

Az első a helyi márkák erős volta és az, hogy várhatóan megnő a kereslet a hétköznapi luxust nyújtó prémiumtermékek iránt.

A második, hogy – a nagyvállalatok, intézmények, döntéshozók iránti bizalomvesztés miatt – az emberek egyre jobban bele kívánnak látni a vállalatok működésébe és a környezetre gyakorolt ​​hatásukba, ez pedig közrejátszik a vállalat fenntarthatósági beruházásaiban is.

Végül pedig átalakulnak az értékesítési csatornák – erre volt példa a jégkrém házhoz szállítása –, és megjelenhetnek más innovatív értékesítési módok is.

Az Unilever például az Egyesült Államokban nemrég piacra dobta az első újratölthető dezodorját. Alberto Di Leo gyors visszatérésben bízik, főként a második negyedévtől, a nem otthon fogyasztott termékek esetében is. A higiéniai kategóriák eladása várhatóan az idén is nő, bár biztosan nem annyira, mint tavaly.