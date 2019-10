Népszerűek a megszokottól eltérő álláshirdetések

Megduplázódott a BKV-nál az álláshirdetésekre jelentkezők száma, amióta új típusú toborzást indítottak. A közszolgáltatásokkal foglalkozó cégek, mint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Magyar Államvasutak (MÁV) nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a munkaerőhiány ellenére is ellássák a feladataikat.

A BKV Zrt. két és fél éve tartó toborzását a metrófelújítás tette szükségessé. Ez a kampánysorozat teljesedett ki idén júliusban úgy, hogy már az összes járműágazatra egységes megjelenést és üzenetet fogalmaztak meg. Ekkor indult a toborzás intenzív szakasza – közölte a Világgazdasággal a közlekedési vállalat.

Az adatokból az látszik, hogy megduplázódott a meghirdetett állásokra és az adatbázisunkba jelentkezők száma, ez azért kiemelkedően jó eredmény, mert a nyári időszakban jellemzően kevesebben keresnek állást

– közölte a BKV lapunkkal.

A budapesti közlekedési cég főként járműszerelői és -karbantartói, az infrastruktúra karbantartásával kapcsolatos munkakörökbe, valamint járművezetői és mérnöki feladatok ellátására keres alkalmazottakat. Mint elmondták, ezek a foglalkozások az ország egész területén hiányszakmának számítanak. A létszámhiány jellemzően a fizikai állományt érinti. Ugyanakkor sok olyan szakmaterület van, amelyet ma már nem is oktatnak iskolában, ezekre a területekre pedig saját képzéseket indítottak.

A különleges ágazatok miatt a speciális munkakörnyezet igazi kihívás elé állítja a jelentkezőket – írták lapunknak, mivel más munkahelyen sehol az országban nincs metró, troli is csak néhány vidéki nagyvárosban jár Budapesten kívül. A Metró Hírközlési Szakszolgálatnál is rengeteg speciális informatikai berendezés található, ezért egyedi munkahelyről van szó.

A MÁV a toborzás szempontjából jó évet zár, január és szeptember között több mint 13 ezren jelentkeztek az álláshirdetésekre, ez 40 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Havonta átlagosan 1400 pályázat érkezett be

– írta a vasúttársaság.

A középfokú szakirányú végzettséget igénylő fizikai munkakörökben van a legtöbb betöltetlen pozíció, a legtöbb munkavállaló is a középfokú végzettséget igénylő munkakörökre jelentkezett: például

kocsirendező, váltókezelő, felsővezeték-szerelő, biztosítóberendezési műszerész, pályamunkás, villanyszerelő, karbantartó.

Az FKF Nonprofit Zrt. is mindent megtett azért, hogy a toborzókampányuk sikeres legyen, internetes portálokon, nyomtatott sajtóban, a társaság honlapján és a Facebookon is népszerűsítették a vállalatot. Sőt időről időre felkeresnek szakközépiskolákat, családsegítő központokat, hajléktalanirodákat, a munkaügyi központokkal is szoros a kapcsolatuk, és állásbörzéken is megtalálhatók. A köztisztasági járművezető és hulladékrakodó munkakörökre kiemelt toborzókampányt indítottak, hirdetéseik megjelentek rádiókban és a metróaluljárókban, a buszmegállókban lévő hirdetési felületeken is, és ez a hirdetési forma bizonyult a leghatékonyabbnak az elmúlt évek során – írta az FKF Zrt.