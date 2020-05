Óriási pénzt bukott a Disney a koronavírus miatt

A Walt Disney Company éves beszámolójában azt írja, jelenlegi becslésük szerint 1,4 milliárd dollárt (450 milliárd forintot) buknak majd a járvány végéig – írja a Borsonline. A március közepe óta zárva tartó Disneylandek ebből a veszteségből

1 milliárd dollárért (321 milliárd forintért) felelősek, és a cég egyetlen sikersztorija a Disney Plus nevű streamingfelület, aminek már 54 millió előfizetője van világszerte.

A cég korábban százezer dolgozójának csökkentette a fizetését, a munkaerő felét pedig fizetés nélküli szabadságra küldte. A cég egyik vezetője, Bob Iger biztos abban, hogy a Disney felépül majd a válságból.

Korábban a VG.hu is megírta, hogy az új Disney Plus streaming-szolgáltatás több tízmillió előfizetőt szerzett az Egyesült Államokban. A szolgáltatást bevezették Indiában és nyolc nyugat-európai országban (Ausztriában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban és Svájcban) is.