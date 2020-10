Tizedével nőtt a PepsiCo nyeresége

Újra nőttek az eladások Észak-Amerikában.

A PepsiCo részvényei gyorsan 2 százalékos pluszba emelkedtek az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben közvetlenül azután, hogy közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését.

Az üdítőital- és élelmiszergyártó óriás bevételei ugyanis az előző év azonos időszakához mérten több mint 5 százalékkal, 18 milliárd dollárra nőttek, miközben a FactSet elemzői konszenzusa 17,2 milliárd dollárra számított.

A társaság nettó nyeresége 200 millió dollárral 2,3 milliárd dollárra hízott, míg az egy részvényre jutó 1,66 dolláros tisztított profit (EPS) 10 százalékkal verte az elemzői átlagot.

A vártnál jobb eredmények meghozták a menedzsment bátorságát is. Miután a világjárvány által keltett bizonytalan helyzetre hivatkozva áprilisban visszavonták a konszern éves célszámait, most közölték, hogy idén 4 százalékos bevételbővülést és 5,5 dolláros EPS-t várnak. Utóbbi ugyan nem éri el az év eleji kitekintésben szereplő 5,88 dollárt, ám a cég még így is derűlátóbb, mint az 5,36 dollárt előrejelző elemzők.

A részletesebb adatokba betekintve különösen kedvező, hogy a cég észak-amerikai üdítőital-üzletágának forgalma éves összevetésben mintegy 6 százalékkal újra nőni tudott, holott az előző negyedévben még 7 százalékos volt a visszaesés. Kínában és a Csendes-óceáni térségben még ennél is meredekebb, 15 százalékos volt a bővülés. Európában 3 százalékkal gyarapodtak az értékesítések, míg Dél-Amerikában 13 százalékkal esett vissza a PepsiCo forgalma.