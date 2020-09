Új ágazatok a cégnél

Az idén nagyon megfogja a költségeit a Tungsram Operations Kft., amely 2019-et hetvenhárommilliárdos forgalommal és kilencmilliárd forintos veszteséggel zárta – közölte a Világgazdasággal Boncz Gábor vezér­igazgató-helyettes.

Hogyan zárta a múlt évet a Tungsram Operations?

A vállalat tavaly 73 milliárd forint bevételt ért el, ennek 93 százaléka exportból származott. Az adózott eredményünk kilencmilliárd forint veszteség volt. Erre számítottunk is, hiszen folytatódott a szervezet átalakítása, leválása a GE rendszereiről, szervezetéről, ami tetemes beruházásokkal, költségekkel jár. Átalakulásunkat az idén folytatjuk. Egy példa a számottevő fejlesztésekre: 2019-ben – 2020-ra is áthúzódva – átalakítottuk a teljes IT-rendszerünket, ami talán példátlan teljesítmény a hazai informatikában, hiszen folyamatos működés közben váltunk le a világ egyik legnagyobb vállalatának IT-rendszeréről. Így Covid-helyzetben a home office-ra való teljes átállás sem okozott gondot. A költségeket nagyon kordában tartjuk, és erősen fókuszálunk a likviditásra. Méterről méterre haladunk.

Miben haladtak elsősorban?

A kezdetektől azt mondtuk, hogy öt éven belül az új üzletágaknak kell adniuk a bevételünk felét. Alapüzletágunk, a világítástechnikai gyártás és forgalmazás visszaesőben van, de továbbra is ez adja bevételek másik felét. A folyamat 2019-ben még javában tartott, ennek köszönhetően ez év második felében a bevételünk 30 százaléka már az új üzletágakból származott.

Kiemelném a teljes világítási projektek megtervezésére és kivitelezésére képes Solution-csapatunkat, a beltéri gazdálkodásban nemzetközi sikereket arató Agritech lámpáinkat és komplex okosváros-megoldásainkat vagy a beltéri navigációs szoftvert fejlesztő cég, az ArchiFM akvizícióját.

A múlt év végén megnyertünk egy utcai világításkorszerűsítési óriástendert a Közel-Kelet egyik gazdag államában, ez volt a Tungsram, sőt, 1989-ig visszamenőleg a GE Lighting történetében is a legnagyobb értékű szerződés. Stratégiánk alapvető része a közel-keleti piacnyerés, hiszen ott a Tungsram neve évtizedek óta jól cseng, és még most, a járvány idején is van pénz, szándék nagy projektekre.

A belföldi vevők kereslete mennyiben tér el a fejlett nyugati világétól?

Míg pár éve egy cégnél a világítástechnika megújítása gyakran az izzók cseréjére korlátozódott, ma egy ilyen projekt szinte elképzelhetetlen az automatizálás, a központi vezérlés és az okosmegoldások nélkül – mindezt az energiahatékonyság zászlaja alatt. A Tungsram belföldön az energiahatékonyság éllovasaként központi szerepre készül a világításban az okosmegoldások segítségével.

A koronavírus-járvány rávilágított a globális ellátási láncok sérülékenységére, de mivel a Tungsram magyarországi cég, helyben rendelkezik a teljes projekthez szükséges infrastruktúrával, kompetenciákkal.

A társaság 2018-ban bő 19 milliárdot költött importra. Nem növelhető a hazai beszállítók aránya?

Globálisan növeltük beszállítóink arányát, de sokkal jobban a hazaiakét: több mint 650 magyar beszállítónk van, a hazai beszerzések arányát az elmúlt két évben 60 százalékra emeltük. Ezt folytatva igyekszünk hazai partnereinket külföldi piacaink révén globális lehetőségekhez juttatni.

Milyen idei eredményt vár a cég?

A napról napra változó Covid-helyzet nagyon komoly nehézségeket és piacszűkülést hozott, mai tudásunk szerint a mélypontunk április végén volt. Az autólámpa fontos része üzletünknek, az autó­ipar pedig nagyon megszenvedte a válságot.

Az is bevételkiesést okozott, hogy a nagyobb világítástechnikai felújításokat, projekteket világszerte elhalasztották. Ám áprilistól már fokozatos, lassú felépülésre számítottunk a jövő év elejéig, bár látszik, hogy a járvány második hulláma is negatív hatással lesz a terveinkre.

Mekkora pluszbevételt hoznak a Tungsramnak az eladások a járvány kapcsán megnőtt igényű egészségügynek?

Több új termékünk tekinthető egészségügyinek: az egyik legfontosabb az UV Sanitizer nevű, ultraibolya fénnyel tárgyakat fertőtlenítő készülék. Ez egy mikohullámú sütő vagy kisebb hűtő méretű fémdoboz, amelyben vegyszer nélkül fertőtleníthetők napi tárgyak, készülékek, orvosi eszközök. Bár a piaci bevezetése csak most zajlik, máris világszerte elképesztő iránta az érdeklődés, ezért sikerre számítunk. E technológiát egyébként az elsők között, már 1934 óta alkalmazza a Tungsram, a megoldás a járvány miatt most a reneszánszát éli. A másik termék egy magyar fejlesztés alapján készülő arcvédő pajzs, már gyártjuk, és szintén keressük a piacait. A bevételi eredményekről azonban ezek kapcsán még korai lenne nyilatkozni.

A munkahelymegtartó programmal meg lehetett előzni az elbocsátásokat?

E programunk lényege az volt, hogy három hónapra csökkentett munkaidőt vezettünk be, elmaradt a fizetésemelés és a cafeteria is. Így a járvány miatt nem volt leépítés.

Most mekkora kapacitással termel a gyár, megmaradt a rövidebb munkaidő?

Már ismét teljes munkaidőben dolgozunk, de a vírushelyzet miatt folyamatosan figyeljük a piacot, és ahhoz igazítjuk a kapacitásainkat. Átalakulásunknak egyébként is fontos része, hogy lekössük a világítástechnikai piacon már nem használható kapacitásainkat. Például így jött létre az egyre sikeresebb komponensüzletágunk a kiemelkedő fém-, műanyag-, kerámia- és üvegipari tudással (ezek mind kellettek a hagyományos lámpaizzóhoz), és máris új piacokat talált. A szegmens egyik sikertörténete, hogy a nagykanizsai és a zalaegerszegi gyárunk összefogásával gyártani kezdtünk tíz fém- és tíz műanyag alkatrészt, amelyek – részben hazai beszállítókon keresztül – az egyik legnépszerűbb városi autó most piacra dobott elektromos változatának akkumulátorába kerülnek. Ez nem csupán izgalmas feladat, jó üzlet, hanem negyven-ötven embernek állást is biztosít.