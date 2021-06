Újra felvirágzott a business jetek piaca

A piaci turbulencia elült, a business jetek gyártói alig győzik kielégíteni a koronavírus-járvány hatására megugrott keresletet. Ennek nyomán a használt gépek piaca is beszűkült, az árak pedig az eget verdesik.

Dinamikus növekedés jellemzi a business jetek, azaz az üzleti célú magánrepülők piacát. A kettőtől legfeljebb 20-22 utas szállítására méretezett gépek iránt elsősorban a pandémia mellékhatásai hajtották fel a keresletet. Jóllehet a járvány háttérbe szorította a személyes üzleti megbeszélések fontosságát, a digitális térbe áthelyezve az üzleti kommunikáció fókuszát, a telefon és a videokonferencia nem mindenben tudja helyettesíteni a bizalmas tárgyalások atmoszféráját.

Emellett a légitársaságok is kénytelenek voltak radikálisan csökkenteni járataikat, ami a megrendelői oldalról szintén segítette a business jetek gyártásával, kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozó iparágat.

Nem mellékes szempont még, hogy a gazdagok a megszokott életmódjukat még a járvány miatt sem akarták feladni, s ebben a biztonságosnak ítélt izolált környezetet a business jetek nyújtották számukra. Mindennek eredőjeként az ágazat többé-kevésbé függetleníteni tudta magát a tömegközlekedést szolgáló nagy repülőgépek gyártóitól, amelyeknek a Covid-időszakban vissza kellett mondaniuk a megrendeléseket, és a kapacitásaik kihasználatlansága miatt leépítésre kényszerültek, s most csak lassan tudnak felpörögni.

A business jetek gyártása viszont nem tud lépést tartani a felfokozott igényekkel, ami az árak gyors emelkedését és a használt jetek iránti kereslet megugrását hozza magával. A magánrepülők utáni hajszában a vevők az egyediségről is hajlandók lemondani, csak azért, hogy mi-előbb saját géppel rendelkezhessenek. A Reuters adatai szerint emiatt a használt és az új gépek ára közötti különbség egyre szűkül, ahogy a kínálatuk is. A veszi, nem veszi, nem kap mást szlogen az úr a használt gépek kereskedelmében, amelyet nemcsak az újgazdag réteg érdeklődése, hanem a flottájukat bővíteni kívánó cégek vásárlásai is hajtanak. Ugyanezt a két vásárlói kört nevezte meg Scott Neal, az amerikai General Dynamics ipari konglomerátumhoz tartozó Gulfstream globális értékesítési igazgatója is a megrendeléseik húzóerejeként.

A Cessnákat gyártó Textronnál már előrébb járnak, a megrendelési bonanza nyomán már áprilisban megemelték idei üzleti nyereségtervüket. Megrendelésállományuk egy év alatt félmilliárd dollárral, 2,1 milliárdra nőtt, termelésük pedig az első negyedévben ötödével bővült a 2019-eshez képest. Észszerű lenne a gyártási kapacitások dinamikus növelése, ám ennek gátat szab az egyre kiszámíthatatlanabbá váló alapanyag- és alkatrész-beszállítás.

A globális csiphiány itt is érezteti negatív hatását. A gyártók kapacitásaikról és megrendeléseikről üzleti okokra hivatkozva – az Airbustól és a Boeingtól eltérően – nem szívesen nyilatkoznak, s a transzparencia hiánya az árképzésben a kezükre játszik. A Jetnet adatai szerint az eladásra kínált használt gépek aránya az utóbbi negyedszázadban soha nem volt ennyire alacsony, májusban a teljes, globális flotta 6,6 százalékát hirdették meg.

Az év első négy hónapjában 864 tulajdonosváltást jelentettek be, ez 36 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Érdekesség, hogy a vevők körében csendben feltűntek az eddigi elutasító álláspontjukat felfüggesztő „halványzöld” vállalatok, amelyek a klímavédelemre hivatkozva eddig inkább a menetrend szerinti járatok által kínált business class kényelmére szavaztak, szemben az egy utasra eső károsanyag-kibocsátás többszörösét produkáló business jetekkel.