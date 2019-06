Újraírhatják a játékszabályokat a cégvezetők

A világ legnagyobb vállalatvezetőinek kétharmada szerint az agilitás az üzlet új „fizetőeszköze” és amennyiben valaki nem képes alkalmazkodni, az hamar feleslegessé válhat – derült ki a KPMG felméréséből.

A KPMG ötödik alkalommal elkészített Global CEO Outlook kiadványa szerint idén már csak alig több mint a vezetők fele biztos a jövőbeni sikerekben: a válaszadók 53 százaléka óvatos, maximum 2 százalékos növekedésre számít a következő három évben. A globális gazdaság növekedésével kapcsolatban is csökkent az optimizmus, a tavalyi 67 százalékhoz képest már csak 62 százalék vár növekedést. A magabiztosság azért még jellemző, a megkérdezett CEO-k 36 százaléka több mint 6 százalékkal növelné a következő három évben saját vállalatának dolgozói létszámát.

Egy változékonnyá és bizonytalanná váló világban a sikerhez viszont másfajta vezetői készségek szükségesek, mint korábban, főként a nagyobb, globális szervezetekben. A versenyelőny megtartása ma már nem egyenlő azzal, hogy valaki védi a pozícióit vagy kihasználja a méretből fakadó előnyeit. Egy CEO-nak ma komfortosnak kell lennie azzal, hogy a saját üzleti modelljét felforgassa, megkérdőjelezze – akár új stratégiai partnerségek megkötésével, akár alternatív felvásárlási stratégiával vagy a meglévő munkaerő képességeinek fejlesztésével – olvasható a közleményben.

A vezérigazgatók idén először a klímaváltozást nevezték meg a legjelentősebb kockázatként,

bár a technológiai, geopolitikai, kibervédelmi és működési kockázatok sincsenek érdemben lemaradva. Ezáltal egy komplex és folyamatosan forrongó kockázati kép rajzolódik ki.

A kibervédelem a CEO-k agendájában a másodikról a negyedik helyre esett vissza,

viszont a CEO-k 69 százaléka már prioritásként kezeli egy robosztus kibervédelmi stratégia létrehozását, 71 százalékuk pedig az információbiztonságot a széles értelemben vett innovációs stratégiájában is kulcsfontosságú tényezőnek tartja, mely a vállalat fejlődéséhez elengedhetetlen.

A CEO-k 84 százaléka ugyan hisz az agilitás elvében, a hibák gyors felismerésére és a tervek újragondolására építő céges kultúrában, mégis mindössze 56 százalék állítja, hogy a szervezetében ez valóban meg is jelenik. Sőt, szintén a vezetők 84 százaléka konkrétan tervezi, hogy megváltoztatja a vállalata vezetői struktúráit, hogy a jelenlegi status quo-t felforgassa, de a gyakorlatban már nem ennyire egyértelmű a lendületesség.

Új szakértelem felvásárlásokon keresztül

A legtöbb CEO világszerte úgy gondolkodik, hogy a cégfelvásárlás a legjobb lehetőség arra, hogy a cég digitális képességeit és kultúráját az organikus sebességnél nagyobb ütemben fejlesszék. A proaktív, nem csak a hagyományos növekedést segítő M&A stratégia és a magas felvásárlási „étvágy” a cégvezetők 84 százalékát jellemzi. Eközben viszont, ha arról kérdezték őket, hogy ha választani kell egy új technológia megvásárlása és a munkaerő fejlesztése között, annak érdekében, hogy javuljon a vállalat ellenálló képessége, akkor a CEO-k 2:1 arányban még mindig a technológiára szavaznak.

Nem véletlen, hogy a mesterséges intelligencia is a terítéken van a vállalatok többségénél, noha mindössze a CEO-k 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy valóban implementáltak mesterséges intelligencia vagy szoftverrobot megoldásokat. További 31 százalékban már futnak pilot projektek, de a válaszadók 53 százaléka bevallotta, hogy csupán korlátozott vállalásokat tett az ügy érdekében. A félelem azonban már nem jellemző, a CEO-k 65 százaléka szerint a mesterséges intelligencia több új munkahelyet teremt, mint amennyit megszüntetne.

Új korszak

Összességében az idei kutatás legfontosabb üzenete, hogy a cégvezetés szempontjából is egy új korszakba léptünk. Az agilitást is eszköztárában tudó vállalati döntéshozatal kulcsa továbbra is egyrészt a jó vezetői ösztönök, melyekhez ma már magabiztosságot adnak az adatokból kinyerhető bizonyítékok is. A stratégiai döntésekhez személyesen egyre kevésbé keresik a „big data” segítségét, a technológiát sokkal inkább arra használják a progresszív vezetők, hogy felszínre hozzák a minőségi adatokat, ezáltal pedig lépésről-lépésre teszik egyre ellenállóbbá a vállalatukat és alapozzák meg a jövőbeni növekedést.