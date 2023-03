A fenti megállapítással most sokan vitába szállnának velem, ebben biztos vagyok. Ezrével olvassuk a lassuló ingatlanpiacról szóló cikkek alatti sokszor kárörvendő és fél, vagy téves információkon alapuló kommentcunamit, amit az ingatlanfejlesztők kapnak.

A véleményezők többsége meggyőződésből írja, hogy „kénytelenek lesznek a lakóparképítők végre komoly árat engedni, különben rájuk marad a sok lakás”, a másik kommentelő tudni véli, hogy „a jelenlegi 1,5 M Ft-os átlag budapesti újlakás négyzetméterár nyárra már csökkeni fog és közelebb lesz újra az 1 M Ft-os négyzetméterárhoz”. Olyan is van, aki „biztos forrásból tudja, hogy 50 százalék fölötti haszonnal dolgoznak a fejlesztők, amiből most majd engedni fognak”.

Fotó: Kallus György / VG

Nem hozunk jó hírt azoknak, akik erre várnak.

Mert hiába van jelenleg keresletcsökkenés, 1 négyzetméter lakást nem lehet olcsóbban megépíteni, mint egy éve.

Ugyanis hiába szabadult fel munkaerő az építőiparban és korrigált vissza néhány építőanyag beszerzési ára, a magas infláció miatt jelentősen nőttek a munkabér költségei, a benzinárak miatt a szállítási költségek, a magasabb energetikai megfelelőség miatt a kivitelezési költségek és a projektfinanszírozási kamatköltségek, és a soft-költségek megnövekedéséről nem is beszéltünk. A telkek sem lettek olcsóbbak, mert egyre kevesebb van belőlük. Az építési és engedélyezési eljárás is bonyolódott és ezzel ez költségesebbé is vált. A fejlesztők – legalább is az a közel ötven jelentős, akivel az OCS kapcsolatban áll – nem dolgoznak 50 százalék feletti profittal, így nincs is lehetőségük a négyzetméterárakból százezreket engedni.

De akkor mi lesz?

Egyéni akciók lesznek. 3–5 százalékos időszaki kedvezmény bizonyos lakásokból. Konyhabútor, parkoló, elektromos redőny vagy légkondi ajándékba. A kínálat csökkeni fog, amit a szintén csökkenő kereslet szépen lassan fel fog majd szívni.

A fejlesztők az elmúlt években tartalékoltak, ha nem adnak el 1-1,5 évig annyi lakást amennyit korábban terveztek, majd eladják átadás előtt, mondjuk akkor már drágábban, mint a tervezőasztalról. Új értékesítési technikákat vetnek be, mint pl. a home staging. Esetleg bérlakásként üzemeltetik majd a lakásokat és kivárnak néhány évet.

Egy biztos: veszteséggel, vagy haszon nélkül nem fognak lakásokat eladni és ez nem is várható el egyetlen komoly fejlesztőtől sem, hiszen azzal a saját vállalatát sodorná veszélybe.

Így határozottan állíthatom, akik kivárnak a vásárlással, amíg „felére csökkennek az árak”, azok csalódni fognak, nem lesznek újlakás tulajdonosok a közeljövőben.