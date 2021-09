Idén szeptemberben 250,3 ezer álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) regiszterében, több mint 73 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Az álláskeresők száma 2020 szeptemberéhez képest 22,6, a megelőző hónaphoz viszonyítva 2,1 százalékkal csökkent. A legfeljebb általános iskolát végzettek 103,7 ezres létszáma a munkát keresőkön belül 41,4 százalékot tett ki a vizsgált hónapban. Középfokú iskolai végzettsége 128,8 ezer (51,5 százalék), felsőfokú végzettsége 17,8 ezer főnek(7,1 százalék) volt.

A tárgyhónapban 142,4 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 50,3 százaléka álláskeresési ellátásban, 49,7 százaléka pedig szociális jellegű támogatásban részesült.

Az álláskeresők 43,1 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

Fotó: Németh György / MTI

Szeptemberben a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,4 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,9 százalékos értéket mutatott.

A legalacsonyabb értékeket Győr-Moson-Sopron megyében mérték, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek között megemlíthető még Budapest, Csongrád-Csanád, Pest, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye is.

A nyilvántartásban 19,6 ezer pályakezdő szerepelt, arányuk az összes álláskereső között 7,8 százalékot jelentett. A legtöbb pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván, de e két megye mellett jelentős még Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya és Békés megyében is a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma, akik közül 38 százaléknak legfeljebb általános iskolai, 15,5 százaléknak szakiskolai vagy szakmunkás, 16,7 százaléknak gimnáziumi, 24,8 százalékak szakközépiskolai (szakgimnáziumi) vagy technikumi, 5 százalékának felsőfokú iskolai végzettsége volt a tárgyhónapban.

A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 19,5 százalékos növekedést állapíthatunk meg az egy évvel korábbi létszám viszonylatában.

A 94,5 ezer tartósan munkát kereső az összes álláskeresőhöz viszonyítva 37,8 százalékos aránnyal szerepelt.

A tárgyhónapban a 25 éven aluli korosztályba 31,5 ezer álláskereső tartozott, az 55 éves és afelettiek száma 72,5 ezer volt. Az előbbiek 12,6, az utóbbiak pedig 29 százalékot képviseltek az álláskeresők között.

Szeptemberben összesen 32,1 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes hivatalnál, amelyből az első alkalommal regisztrálók aránya 12 százalékot tett ki. Az új belépők száma az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 33,8 százalékkal csökkent. A foglalkoztatók összesen 24,5 ezer üres álláshelyet jelentettek be, amelynek 45,9 százalékához igényeltek támogatást. Az álláshelyek számában tartósan erős szezonalitás érzékelhető, ezért egyértelmű, a válság következményeként értékelhető tendencia nem mutatható ki. A legtöbb új munkaerőigény Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a főváros, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Pest és Csongrád-Csanád megye területére koncentrálódott, de jelentős volt a bejelentések száma Hajdú-Bihar és Békés megyében is. A fenti megyékben jelentették be az állások 61,5 százalékát.

Összességében 82,9 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a hónap végére 57,2 ezer maradt betöltetlen.

Szeptemberben a nem támogatott állások elsősorban az egyszerű ipari foglalkozású, az egyéb egyszerű építőipari foglalkozású, a tehergépkocsi-vezető, a kamionsofőr, a mechanikai gépösszeszerelő, a konyhai kisegítő, a húsfeldolgozó, a rakodómunkás, az intézményi takarító és kisegítő, a kézi csomagoló, a szakács és az egyéb egyszerű mezőgazdasági foglalkozásokra vonatkoztak – közölte az NFSZ.