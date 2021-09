A Moody's pénteken vizsgálhatja felül Magyarország hitelbesorolását. A hitelminősítőnél a magyar osztályzat jelenleg Baa3 pozitív kilátással, ami a felminősítés előszobája.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint több forgatókönyv lehetséges, mivel számos indokot fel lehet sorolni a negatív és a pozitív oldalon is. Utóbbiak közé sorolható, hogy Európán belül Magyarország az elsők között tért vissza a járvány előtti gazdasági szinthez. Továbbá az államadósság finanszírozása is stabil. Ráadásul az elmúlt időszakban tudott módosítani az adósságlejárati szerkezeten és nagy tartalékokat is felhalmozott Magyarország.



Negatívum viszont, hogy a járvány még mindig bizonytalanságot okoz. Emellett a következő években viszonylag magas hiánnyal kalkulál a magyar kormány. A magas deficitet okozó fiskális stimulus – azaz költségvetési ösztönzés -, valamint a felgyorsuló infláció felveti a gazdaság túlhevülésének kockázatát. További bizonytalanságot jelentenek az uniós, köztük a helyreállítási alap forrásai. Ugyanis utóbbiakról még vita van a felek között