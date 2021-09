Idén eddig megközelítőleg 7 ezer káresemény bekövetkeztekor fizetett az Uniqa Biztosító Zrt. az államilag támogatott általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás után. A bejelentések 98 százaléka csonttörésre vonatkozott – közölte a VG-vel a biztosító. Több mint másfél millió a köznevelés, szakképzés és a felsőoktatás képzéseiben részt vevő gyermek és fiatal az év végéig az Uniqa Biztosító Zrt. jóvoltából államilag finanszírozott baleset-biztosítási védelemben részesül.

A biztosítási esemény bekövetkezésekor azonban csupán meghatározott mértékig fizet a biztosító: baleseti halál esetén 200 ezer, csonttörés bekövetkeztekor 3 ezer, rokkantság esetén 300 ezer forintig.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

A felnőtt szerződöttre kialakított szolgáltatások mellett a gyermekekre köthető kiegészítő biztosításra is érdemes gondolni – mondta a VG-nek Minisán Attila, az Uniqa lakossági személybiztosítások termékmenedzsmentjének vezetője. Miután a leggyakoribb biztosítási esemény ebben az életkorban a csonttörés, ennek a fedezetnek a szolgáltatási összegét megemelte az Uniqa. Emellett a leggyakoribb biztosítási kifizetések a csonttöréshez gyakran kapcsolódón műtéti és kórházi ellátások, napi térítések. A biztosítónál a szülő vagy gondviselő választhat az általa megkötött Puzzle vagy Bodyguard VIP Pro baleset-biztosítás keretén belül a 18 év alatti gyermeke részére külön kialakított csomagot. A konstrukciók baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, baleseti eredetű műtét, kórházi napi térítés, csonttörés, kullancs okozta bénulás esetén nyújtanak védelmet.

Az iskolakezdéssel egyidejűleg nőtt az érdeklődés a gyermekek számára kialakított csomagok iránt az Aegonnál is – mondta a VG-nek Lipták Mónika, az Aegon életbiztosítási üzletágának igazgatója. A biztosítónál két, kifejezetten gyerekeknek és egy a Z generáció számára összeállított csomagcsalád érhető el. Az életbiztosítási üzletág igazgatója szerint azért fontos a fiatalkorúak biztosítása, mert a gyerekek az életkorukból adódóan rosszabbul mérhetnek fel egy-egy közlekedési helyzetet, de az iskolában vagy sportolás közben is nagyobb a baleset kockázata. Az Aegonnál a szülők bevonhatják a szerződésükbe a gyermeküket a meglévő életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás mellé. Ez esetben a szülők felkészülhetnek például arra a helyzetre, ha gyermeküket éri daganatos megbetegedés: ilyen súlyos betegség esetén az akár 5 millió forintos kifizetés segítheti a családot. Emellett a biztosító támogatja az elmaradt tanulmányok pótlását is egy bekövetkező szerencsétlenség esetén.

Miután a Z generáció tagjai, vagyis az 1990-es évek végén, illetve az után születettek állandóan mozgásban vannak, ezért számukra egy olyan csomagot alakított ki az Aegon, amelyben a megszokott baleseti védelem mellett megtalálható például a szövődményes kullancscsípés, állatharapás miatti térítés, sőt védelmet nyújtanak sportegyesületben versenyző gyermekeknek is.