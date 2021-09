Ritkán fordul elő, hogy egyszerre kell rekordalacsony cégtörlésről és megszűnési hullámról beszélni, pedig most augusztusban ez a helyzet

– kezdi elemzését Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

Fotó: Shutterstock

2021 augusztusában csupán 784 cégtörlés került közzétételre Magyarországon, amire már közel 25 éve nem volt példa.

Az alacsony megszűnési szám ugyanakkor nem meglepő, hiszen a kényszertörlési eljárások hiánya már lassan 1 éve meredeken csökkenő cégtörlési trendet eredményezett, és ehhez jött hozzá augusztusban a szezonalitási hatás. Augusztusban a szabadságok hatására általában mind a vállalkozói aktivitás, mind a hivatalos adminisztráció lassul, és különösen igaz ez a koronavírus 2 hulláma közötti időszakban.

Az alacsony cégtörlési értékek nem fognak sokáig fennmaradni, sőt a kényszertörlések újraindulásának hatására igen komoly söprögetés várható az inaktív és adminisztratív kötelezettségeiket nem teljesítő cégek körében 2021 negyedik negyedévében

– mondja az Opten elemzője. A kényszertörlés intézménye felfüggesztésre került 2020 májusában, és mivel ez az eljárástípus adta a megszüntetéshez vezető eljárások jelentős részét az elmúlt években, így ennek következtében a megszűnések száma is jelentősen esett. 2021 júliusától ugyanakkor az induló kényszertörlések száma meredek emelkedésben van, melynek hatása hamarosan megjelenik a megszűnési adatokban is.

Nagyságrendileg 15-20 ezer kényszertörlési eljárással volt kevesebb 2020 júniusa és 2021 júniusa között, mint amennyi lett volna normál körülmények között.

Ez nem jelenti azt automatikusan, hogy ezek a vállalkozások most azonnal törlésre fognak kerülni, vagy egyáltalán törlésre fognak kerülni bármikor, hiszen ebben az időszakban megvolt az esélye ezen vállalkozásoknak a hiányosságaik pótlására. Ezzel együtt a tapasztalat azt mutatja, hogy a kényszertörlés alá kerülő vállalkozások jellemzően magára hagyott cégek, és nagy részük nem fog visszatérni a gazdaságba ennyi türelmi idő után sem. A kérdés csak az, hogy mennyi idő alatt sikerül feldolgozni a hatóságoknak ezeket az eseteket.

Vélhetően 2021 utolsó negyedévében folyamatosan emelkedő kényszertörlési eljárásokat fogunk látni, amelynek következtében év vége fele igen magas cégtörlési számokkal találkozhatunk majd

– mondja Pertics Richárd.

A cégalapítások tekintetében szintén alacsony számokról számolhatunk be, ugyanakkor az összkép e tekintetben teljesen más, mint a megszűnések esetében. 2021 augusztusában 2114 cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ami ugyan lefelé lóg ki az elmúlt hónapok trendjéből, de a szezonalitási hatást is figyelembe véve ez még mindig egy közepes-erős értéknek számít, és vélhetően nem töri meg az elmúlt évek növekvő cégalapítási trendjét. 2021 során eddig összesen 23 ezer újonnan induló társas vállalkozás került bejegyzésre, és ha a trend kitart, akkor 30 ezer fölé mászhat majd a 2021-es összesített cégalapítási érték, ami még az elmúlt évek szintén magas adatait is meghaladja majd. Az összesített cégszám vélhetően növekedni is fog ennek következtében, de a várható cégtörlési hullám hatását is figyelembe véve, drasztikus cégszám változásra összességében, éves szinten nem kell számítani.

Fotó: Opten

A cégalapításoktól és a cégtörlésektől függetlenül is vannak azért problémák a cégbázis jelentős részénél.

Augusztusban 4064 társas vállalkozás ellen indult végrehajtási eljárás, ami abszolútértékben is sok, de az év első felének végrehajtási adatihoz viszonyítva kiemelten magasnak számít.

2016-17 körül ugyan ennél magasabb végrehajtási szint volt jellemző a hazai cégbázisra, mint most, tehát középtávon nézve még akár fejlődésnek is mondhatnánk a mostani értékeket.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) augusztusi értéke átlagosan 7 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Vas, Somogy és Győr-Moson-Sopron megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta.