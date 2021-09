Hatalmas érdeklődés övezte a hosszú idő után első személyes találkozást jelentő Marketing Summit Hungary konferenciát. Az eseményen átadták a szakma által megszavazott 50 legsikeresebb marketing és kommunikációs döntéshozónak szóló elismeréseket is. A Balogh László államtitkár pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár által megnyitott eseményen 40 szakmai előadó osztotta meg tapasztalatai és gondolatait a marketing szakma és a KKV szektor üzleti és gazdasági döntéshozóival.

Fotó: MediaWorks

A Magyar Marketing Szövetség, a hazai kommunikációs szakma tudásszomjában bízva ötvennél több szakmai programot szervezett a Haris Park különleges rendezvényhelyszínén. Az exkluzív helyszín mellett nemzetközi vendégelőadó is érkezett a konferenciára az Amerikai Egyesült Államokból, a Magyar Marketing Szövetség partnerének, a Lounge Groupnak a meghívásából. A Cygnal politikai közvélemény- és piackutató vállalat alapító-ügyvezetője, Brent Buchanan, a kutatóintézet különleges, az attitűdelemzésen alapuló kutatási módszertanát mutatta be.

A konferencia a hazai kommunikációs és üzleti döntéshozatali szcénájának egyik központi eseménye volt. Közel 40 marketingszakértő adott elő, a további hét kerekasztalbeszélgetésen pedig több mint 30 szakember cserélt eszmét arról, hogyan határozza meg és alakítja át üzleti döntéseiket, szakmai lehetőségeiket a koronavírus-járvány, illetve mit terveznek a következő időszakban. Emellett a hazai kommunikációs iparági vezetők meghatározó része, több mint 500 résztvevő kapcsolódott be a szakmai fórumba.

A járványhelyzet jövőnkre gyakorolt hatásait állította a középpontba a konferencia előadásait megnyitó Lounge Group szakmai podcastjének - az L20-nak - huszadik, egyben különkiadása is. A konferencia szakmai partnere az eseményen rögzítette az exkluzív beszélgetést Dr. Rusvai Miklós virológus, Bereczki Enikő generációs szakértő és Lobenwein Norbert, a VOLT Produkció fesztiváligazgatója részvételével. A poszt-Covid világ legfontosabb várakozásait feldolgozó különleges adás a https://lounge.hu/podcast oldal mellett a https://marketingsummit.hu/summit-play oldalon is elérhető lesz.

A Magyar Marketing Szövetség és a Lounge Group összefogásában idén először mutatkozott be ugyanis az innovatív, online konferencia-streaming felület is, amely a Summit Play nevet kapta. Ez a platform elsőként foglal állást és mutat példát a szakmai tudásmegosztás mellet, hiszen ezáltal mind a konferencia kiemelt tartalma, mind az azzal párhuzalosan felkerülő információs tartalom bárki számára elérhetővé válik.

Az esemény exkluzív, csak a Summit Play-en elérhető hét szakmai kerekasztalán a legfontosabb szakértők, kommunikációs, marketing- és cégvezetők tekintették át a kiemelt iparágak és szakterületek elmúlt időszakát és kilátásait. A csak online megtekinthető eszmecseréken összesen 39 szakmai véleményvezér vett részt. Az online tudásmegosztó csatornán kerekasztal-beszélgetéseken terítékre kerültek az FMCG- a kereskedelem, a gyógyszer- és egészségipar, a pénzügyi és a közlekedési szektor kihívásai, lehetőségei, de az innováció és a marketing szerepének felértékelődéséről is elsőkézből informálódhatnak az érdeklődők.

A Summit Play oldalon szeptember 30-tól lesznek megtekinthetőek a Marketing Sumit Hungary konferencia kiemelt előadásai, és itt lesz elérhető a Marketing Summit Hungary Konferencián a Lounge Group exkluzív különtermében leforgatott 7 kerekasztalbeszélgetés is szintén a hónap utolsó napjaitól. Az oldalt már addig is érdemes látogatni, mert az előzőeken kívül, számos, máshol nem elérhető, a rendezvény szervezőivel és szereplőivel készített exkluzív interjúk, backstage tartalmak érhetők el és nem utolsó sorban már megnézhető a rendezvényt összefoglaló video is, amely a konferencia atmoszférájába enged betekintést.