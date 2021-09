Sovány volt az idei őszibarackszüret

A nagybani piacon ötvenszázalékos őszibarack-drágulást is mértek az idén, miután gyenge lett a termés. Az áremelkedésnek az is megágyazott, hogy a nagy európai baracktermelő országokban is súlyos károkat okoztak a tavaszi fagyok.

57 perce | Szerző: VG-összeállítás

A tavaszi fagyok miatt az idén az átlagosnál kevesebb lehetett a 3,8 ezer hektáron termelt őszibarack mennyisége – írta piaci összefoglalójában az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). A KSH adatai szerint az őszibarack termése az elmúlt tíz évben évi 12 és 44 ezer tonna között alakult. A Budapesti Nagybani Piacon a 25. héten jelent meg a belföldi őszibarack kilogrammonként 1100 forintos termelői áron. A 26–34. hétre jellemző, 734 forintos kilónkénti termelői ár az AKI adatai szerint 45 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az importból származó őszibarack nagykereskedelmi ára 995 forint volt, ami 14 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Budapesti Nagybani Piacon a 27. héten jelent meg a belföldi nektarin 833 forintos kilónkénti termelői áron. A 27–34. hétre jellemző hazai nektarin termelői ára 720 forint volt, ami 50 százalékos áremelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Az importnektarin nagykereskedelmi ára 1106 forint, az előző évinél 16 százalékkal magasabb a 17–34. héten, mint egy évvel azelőtt. Fotó: Kuklis István Az Europech’ adatai szerint az elmúlt 30 év legkisebb őszibarack- és nektarintermése ígérkezik 2021-ben: az Európai Unió négy vezető őszibarack- és nektarintermelő tagországának (Spanyolország, Olaszország, Görögország és Franciaország) a termése az egy évvel korábbihoz képest várhatóan 15 százalékkal, 1,87 millió tonnára csökken. A nektarin termése 14 százalékkal, 882,9 millió tonnára, az őszibaracké 17 százalékkal, 767,1 ezer tonnára, a lapos baracké 14 százalékkal, 226,3 ezer tonnára csökkenhet. Az ipari őszibarack termése 27 százalékkal lehet kevesebb (544,4 ezer tonna). Az unió legnagyobb őszibarack- és nektarintermelője Olaszország, ahol idén is fagyok pusztítottak az ültetvényeken. A friss fogyasztásra termelt mennyiség 11 százalékkal, 667,2 ezer tonnára csökkenhet 2021-ben, ebből 333,7 ezer tonna a nektarin, 333,5 ezer tonna pedig az őszibarack. A 2020-as év rekordgyengének számított a termés szempontjából – emlékeztettek az AKI kutatói. A 2021. évi termés 45 százalékkal csökkenne az előző öt év átlagához képest. Spanyolországban tavasszal a fagy több mint 16 ezer hektár őszibarack-ültetvényt sújtott. Az őszibarack és a nektarin termése a tavalyihoz viszonyítva 7 százalékkal, 933,2 ezer tonnára eshetett 2021-ben, ami 25 százalékos csökkenés az előző öt év átlagához képest. A termésből 442,6 ezer tonna lehet a nektarin, ami az uniós nektarintermés fele lenne, és 264,3 ezer tonna az őszibarack. Spanyolország meghatározó termelője az unióban az egyre divatosabb lapos vagy pogácsabaracknak, amelynek betakarított mennyisége 14 százalékkal lehet kevesebb (226,3 ezer tonna) az idén, mint egy évvel korábban. Franciaországban különösen az áprilisi fagyok okoztak károkat az ültetvényeken. A mezőgazdasági minisztérium augusztusi jelentésében 137,1 ezer tonna őszibaracktermést (beleértve a nektarint és az ipari barackot is) jelzett 2021-re, ami a 2020. évinél 24 százalékkal, a 2016–2020. évek átlagánál 31 százalékkal kevesebb – írta az AKI. A téli szokatlan hideg és a tavaszi fagyok a görögországi ültetvényeket is súlyosan érintették. Az ipari célú őszibarack termelése a várakozások szerint 50 százalékkal, 200 ezer tonnára csökkenhet 2021-ben, ami 46 százalékkal lenne kevesebb az előző öt év átlagánál, és 2003 óta a legkisebb mennyiség. Emellett 110 ezer tonna őszibarack és 50 ezer tonna nektarin betakarítását várják a szakértők. Negatív egyenleg Magyarország őszibarack- és nektarin-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2020-ban. A behozatal 9,2 ezer tonna, a kivitel pedig 681,3 tonna volt – idézte a KSH adatait az AKI. Az idei év első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest 20 százalékkal kevesebb (437 tonna) nektarin és 21 százalékkal kevesebb (358 tonna) őszibarack érkezett az országba.

