Dávid és Góliát küzdelmeként is értelmezhető a csütörtök esti Magyarország–Anglia világbajnoki selejtező, hiszen a friss Eb-ezüstérmes szigetországiak csapatértéke csaknem a 11,5-szerese a hazaiak keretének. A szakadéknyi különbség áthidalására azonban nemcsak a bibliai történetet ismerve van legalább elméleti esély, sportgazdasági alapvetés ugyanis, hogy 90 perc erejéig ekkora különbség is eltüntethető. A klubfutballban a költségvetések közti öt-hatszoros különbség még leküzdhető, a nyolc-tízszeres vagy annál is nagyobb már kevésbé, a nemzeti válogatottaknál viszont a csapatérték a fő összehasonlítási szempont. Vagyis ha tízszer találkozik egymással a két gárda, reálisan akár nyolc-kilencszer is az angolok kerekedhetnek felül, de ha a magyar csapat kellően szervezett és stabil, meglepetést okozhat.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Mivel a tét a jövő évi katari világbajnokságon való részvétel, arra nem lehet számítani, hogy az angolok ne vennék komolyan a budapesti fellépést, de mivel tíz mérkőzésből áll a kvalifikációs sorozat, egy-egy kisebb megingás még a világranglista negyedik helyezettjének is belefér. Mindezt figyelembe véve a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási oldala, a TippmixPro úgy árazta be az esélyeket, hogy 7,75-szoros pénzt kínál a magyar sikerre, a döntetlen nyereményszorzója 4,3-szeres, a vendégsiker oddsa pedig mindössze 1,5-szeres. Kiemelt érdeklődésre számíthat most is a részben budapesti rendezésű tapasztalatain felbuzdulva az állami játékszervező. A VG kérdésére felidézték, hogy

a magyarok mindhárom csoportmeccsére egymillió feletti volt a fogadásszám.

A legnépszerűbbnek a magyar–portugál találkozó bizonyult, a Tippmixen és TippmixPrón erre összesen csaknem 1,3 millió egységnyi fogadás érkezett, és 886 millió forint nyereményt könyvelhettek el a játékosaink. Az M4 Sport nézettsége is kiemelkedő volt az Európa-bajnokság idején: a nyitónaptól a döntőig 5,37 millióan néztek bele a csatorna közvetítéseibe, ez a televíziót néző teljes népesség 62 százaléka.

A Transfermarkt 1,18 milliárd euróra taksálja Gareth Southgate együttesét, míg Marco Rossi tanítványait mindössze 103,15 millióra.

Bár a differencia nagyságrendnyi, a júniusi Európa-bajnoksághoz képest így is szűkült az olló. Az angolokat akkor 1,26 milliárd euróra tartották, aminél 7 százalékkal alacsonyabb a mostani érték, a magyarok viszont 74,85 millióról csaknem 38 százalékkal léptek előre. A változás az egyéni értékmozgásokon túl leginkább a sérülés miatt távol lévőknek és a visszatérőknek tudható be: a magyar válogatott újra számíthat Szoboszlai Dominik szolgálataira, míg a háromoroszlánosoknál a topjátékosok közül Marcus Rashford és Phil Foden kiesett, Trent Alexander-Arnold pedig újra hadra fogható. Jelzésértékű, hogy Szoboszlai Dominik 25 millió euróval a legértékesebb futballista a magyar keretben. A Tottenhamben futballozó Harry Kane a maga 120 millió eurós becsült értékével azonban nemcsak az RB Leipzig húszéves középpályásánál ér papíron csaknem ötször többet, hanem akkor is felé billen a mérleg nyelve, ha a másik serpenyőben a komplett magyar válogatott van. Hazai oldalon a 100 milliós értékhatár átlépése így is történelmi, s erre jókora hatással volt, hogy a 26 játékosból a legutóbb közzétett adatok szerint tizenötnek is emelkedett az értéke.

A 2016-os Európa-bajnok portugálok (0-3) és a világbajnoki címvédő franciák után (1-1) a magyar válogatott Anglia ellen sorozatban harmadszor játszhat telt ház, mintegy 60 ezer néző előtt a Puskás Arénában. És mivel a magyar–angolra bérletként kelt el az összes jegy, elvileg szeptember 8-án az Andora elleni mérkőzésen is minden széknek lesz gazdája a létesítményben. A nyári Eb-élmények és az eufória hű lenyomata, hogy alig két nap alatt minden belépő elkelt, pedig nem ingyen osztogatták őket. Ugyan az olcsóbb kategóriákban voltak 5500 és 11 ezer forintos kombinált jegyek is, a kiemelt helyekre szóló drágábbakat 19, illetve 24 ezer forintért kínálták. Mint ismert, a magyar futball új otthonát Skardelli György tervezte, a Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. konzorciuma pedig 190,5 milliárd forintból építette fel 2015 és 2017 között. Bár a stadionban 45 büfé és hat különleges sörcsapoló gép várja a szurkolókat, többen panaszkodtak már a hosszú sorban állásra. Hogy ne legyen túl nagy fennakadás, a közösségi felületeken még a mérkőzés előtti napokban is nettó 1500 forintos órabérért toboroztak fiatalokat büfés munkára.