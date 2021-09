A második negyedévben 6,12 millió felhasználónak, vagyis a 15 évnél idősebb lakosság 73,3 százalékának volt Magyarországon internet-hozzáférése – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által közzétett Digitális Közönségmérési Tanács adataiból.

A fiatalabb generációk körében elterjedtebb az internethasználat, a Z generációnak, azaz a 15 és 24 év közöttieknek a 94,2 százaléka aktív látogatója a világhálónak, míg az Y generáció, a 25 és 40 év közöttiek 93 százaléka rendszeres internethasználó. Még az X generáció, vagyis a 41–56 évesek közül is sokan interneteznek, 82 százalékuk, az 57 évnél idősebbeknek már csak az 58,2 százaléka, a 76 évnél idősebbeknek pedig csak a 6,3 százaléka.

Fotó: Shutterstock

Az internethasználók körében a magazinok, valamint a híroldalak a legtöbbet látogatott tematikus tartalmak,

az előbbiek 5,35, az utóbbiak 5,22 egyedi felhasználót tudhattak magukénak a második negyedévben. A közhasznú és linkgyűjtő oldalaknak is 4,5 millió felett volt a látogatottságuk, de több mint 4 millió felett volt a közösségi médiák látogatottsága is. Az e-kereskedelem 3,78 millió látogatót vonzott, illetve 2,2 millióan felnőtt-tartalmat is fogyasztottak az interneten.

Leggyakrabban valamilyen mobileszközön, telefonon vagy tableten internetezett a magyar lakosság a második negyedévben, a létszámuk meghaladta az 5,22 milliót. Otthoni számítógépről 4,53 millióan böngésztek, a munkahelyről azonban csak 1,9 millióan interneteztek a vizsgált három hónapban.

Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a magazin, a szórakozás, a közösségi média, az e-kereskedelem és a felnőtt-tartalmak esetében.

Az adatok azt is alátámasztják, hogy a közösségi média használata egyre nagyobb szerepet játszik a lakosság életében, erre tekintettel egyetlen társadalmi szereplő – a híroldalak, az internetes magazinok, a televíziós csatornák vagy éppen a rádiók – sem engedheti meg magának, hogy ne legyen jelen a platformokon, amelyek újabb felületet biztosítanak a tartalmaiknak, üzeneteiknek. A kutatás szerint 2021 áprilisában 5,4 millió regisztrált felhasználója volt a Facebooknak és 2,1 millió az Instagramnak Magyarországon – ez a nagykorú lakosság 87, illetve 34 százaléka.