A miniszterelnök és a külgazdasági miniszter is többször elmondta már azt a bűvös három szót, amely a gazdaság újraindítását szolgálja: beruházás, beruházás, beruházás. Hova szeretnék a hangsúlyokat helyezni?

A kormánynak volt egy nagyon határozott célja, hogy az idén legalább 5,5 százalékkal növekedjen a gazdaság, ehhez pedig az kell, hogy pörögjenek a beruházások. Azért dolgozunk, hogy Magyarország folyamatosan tovább javítsa a beruházási körülményeket. Az operatív törzs tagjaként az a személyes célom, hogy segítsek felgyorsítani a folyamatban lévő, kiemelten fontos beruházásokat, illetve segítsek megszüntetni a növekedés útjában álló egyes bürokratikus akadályokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra kért fel, hogy koordináljam a kabinet által megjelölt azon 17 nagyberuházást, amelyekről azt gondoljuk, hogy elő tudják segíteni a gazdaság újraindítását. Ezeknél a beruházásoknál kiemelten fontosak a távközlési, az elektronikai, az energetikai és a vízügyi közműfejlesztések, tehát elsősorban ezeken a területeken kell összehangolnom az érintett szereplők munkáját.

Fotó: Gór Csaba

A növekedés viszont az idén biztosan magasabb lesz az említett 5,5 százalékosnál. Ez változtat valamit a prioritásokon?

Az már látszik, hogy működik, amit a kormány elkezdett, hiszen a növekedés 7 százalék fölött várható, így ezeket a fejlesztéseket mindenképpen tovább kell vinnünk. Összesen közel 1700 milliárd forint értékű beruházás zajlik országszerte, ami visszaigazolja, hogy jó az irány. Ugyanakkor teendő még akad, például tovább kell egyszerűsíteni a külföldi beruházások idevonzásának feltételeit. Ezáltal tudunk ugyanis még több munkahelyet teremteni, illetve így tudjuk elérni, hogy a gazdaság pörögjön, és a kormány olyan intézkedéseket hozhasson, mint például a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése, a családi adó-visszatérítés vagy a 25 év alattiak adókedvezménye.

Nagyon el tud húzódni a beruházások előkészítése, tervezik-e valamilyen módon gyorsítani ezeket az eljárásokat?

Az én feladatom e folyamatban elsősorban éppen a minisztériumok közötti információáramlás és az egyeztetések felgyorsítása, hiszen olyan területekről beszélhetünk, amelyeken három-négy tárca is érintett, szóval ez eléggé időigényes. Azt például máris sikerült elérni, hogy a régészeti eljárások ideje rövidülhet, ezek ugyanis jelentősen lassíthatják a beruházásokat.

Mennyire zárt ez a lista?

Amikor az operatív törzs elkezdte a munkáját, 17 kiemelt beruházás koordinációjáért felelt, ma már 20-nál bőven többért. Elsősorban az ipari parkok, illetve a gyárakhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére kell gondolni, de van köztük repülőtér-beruházás is, mint a Győr-Pér légikikötő fejlesztése, ami az Audi-gyár miatt kiemelten fontos. Nemrég újként került fel a listára a hajdúnánási MotoGP-beruházás is, amelyről azt gondoljuk, jelentősen hozzájárulhat a térség turizmusának fellendüléséhez.

Rengeteg ipari park fejlesztése szerepel a listán. Van ennyire igény?

Ne úgy képzeljük el, hogy valaki teljesen ad hoc módon fejleszt ipari parkot a kormány támogatásával. Ezek a beruházások azért történnek, mert már van mögöttük valós gazdasági igény.

Hol tartanak a Debrecenben zajló, jelentős projektek? A fővárosban milyen beruházásokra lehet számítani?

Több ipari parkról is beszélhetünk Debrecenben. Az északnyugati gazdasági övezetben valósul meg például a BMW beruházása, ehhez az M35-ös autópálya lehajtói mellett fejleszteni kell az úthálózatot is, ezek a munkák jelenleg is zajlanak. Debrecent nagyon kedvelik a beruházók. Budapesten a kiemelt projektek közé tartozik a Bosch Kőbányára tervezett campusa, ennek a komplexumnak az infrastrukturális hálózatát kell fejleszteni, de itt még tartanak az egyeztetések.

Melyek azok a projektek, amelyek esetében akár már a következő hónapokban is lehet valamilyen munkavégzésre is számítani?

Mindegyik beruházás más státuszban van. Ha valaki elmegy az M2-esen a gödi Samsung gyár mellett, láthatja, hogy gőzerővel építkeznek, a szikszói iparterületen pedig a csőhálózat lefektetése zajlik. Több beruházás a tervezésnél tart: ilyen a zalaegerszegi vasúti teherfogalom előkészítése, vagy a Jászfényszarunál lévő ipari park, amelynek a tervezésekor olyan, teljesen új igények merültek fel, amelyekre most megoldást kell találnunk.

Szintén állandó probléma az áremelkedés, amely most mindenütt fokozottan jelentkezik. Ez okoz gondot a már futó projekteknél?

Az operatív törzs foglalkozott a kérdéssel, hozott is olyan döntéseket, amelyek az egekbe szökő építőanyagárak, illetve a kivitelezési költségek csökkentését célozzák meg. Ezeknek az intézkedéseknek a hatását csak az végén fogjuk meglátni.