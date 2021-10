Tejfogyasztást növelő kampány indul

– mondta Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. A tejfogyasztás népszerűsítésének szükségességét pedig a tej egészséges táplálék mivolta mellett azzal is magyarázta, hogy a magyar mezőgazdaság kobocsátási oldalon nagyon sikeres, de a hazai termelők akkor érezhetiok magukat biztonságban, ha a belpiaci fogyasztás magas.

Ez már a nyolcadik ilyen kampány, és meg is figyelhető a hazai tejfogyasztás emelkedése, de a cél az, hogy elérjék a néhány évtizeddel ezelőtti szintet – mondta Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Utalt arra, hogy a növényi alapanyagokból készült tejimitátumok komoly konkurenciát jelentenek, ezért is fontos a fogyasztók tájékoztatása, mert például nincs mindenki tisztában azzal, hogy laktóz-intolerancia esetén sem kell növényi itallal pótolnia a tejet, elérhető ugyanis a piacon ilyen esetben is fogyasztható valódi tej.

A hazai fogyasztás szerkezetéről elmondta, hogy folyadéktejben kevésbé vagyunk lemaradva az uniós átlagtól – ami nálunk évi 60, az EU-ban 65-70 liter –, a tejtermékeknél viszont nagy a lemaradás: sajtból a magyar fogyasztás körülbelül a fele, vajból pedig a harmada az uniósnak.