Magyarországon emelkedhetnek az egyik legjobban az öregedéshez kapcsolódó kiadások

Az Európai Bizottság 2021-es Öregedési Riportja alapján stabilabbak lesznek azok a nyugdíjrendszerek, amelyek az állami mellett erős egyéni pillérre is támaszkodhatnak. Összességében ugyanakkor így is közel 10 százalékkal csökkenhet a helyettesítési ráta 2070-re. Érdemes hosszú távon félretenni a nyugdíjas évekre, akár már a munkába állás kezdetekor, kis összegben is el lehet kezdeni a megtakarítást – hívja fel a figyelmet az OTP Nyugdíjpénztár szakértője.

54 perce | Szerző: VG

Az európai társadalmakban egyre több 65 év felettire egyre kevesebb munkaképes fiatal jut és az időskor is egyre jobban kitolódik, hosszabban elnyúlik. Jelenleg Magyarországon a 65 éves koron túli várható élettartam plusz 15 év körül mozog, azonban ezzel bőven elmarad az EU-s 18 éves átlagtól. 2070-re azonban várhatóan további 7 évvel fog növekedni ez a szám hazánk esetében. Világos, hogy ebből kifolyólag az öregedési kiadások – beleértve a nyugdíjon túl az egészségügyi ellátást, a hosszú távú öngondoskodást és az oktatási kiadásokat is – folyamatosan növekedni fognak, ez pedig az Európai Bizottság 2021-es Öregedési Riportja szerint szinte minden EU tagállamot jelentős kihívás elé fog állítani a következő 50 évben. A kulcskérdés az, pénzügyileg mennyire fenntartható az állami nyugdíjfolyósítás és így mennyire szerencsés csak erre támaszkodni. Az előrejelzés ebben nem a legoptimistább: azt a lehetséges jövőképet vázolja fel, miszerint 2070-ig az állami helyettesítési ráta – vagyis az átlagos nyugdíjak az átlagbérhez viszonyítva – szinte minden tagállamban csökkenni fog, az EU-ban átlagosan 9,5 százalékponttal a 2019-2070 közötti időszakban. Azonban Magyarország sem lesz képes az előrejelzések alapján csökkenteni a helyettesítési rátát, ugyanis hazánkban ez az arány 3,3 százalékkal fog növekedni. Az öngondoskodáson alapuló nyugdíjreformok tehát egyre fontosabb szerepet tölthetnek be az európai emberek életében. Fotó: Shutterstock Ez alól Magyarország sem kivétel, az előrejelzésben ugyanis az látszik kirajzolódni, hogy az öregedéshez kapcsolódó kiadások nálunk, és még 14 másik EU tagállamban fognak a legnagyobb mértékben nőni az elkövetkezendő évtizedekben. Jogosan merül fel a kérdés, felismerve ezt a tendenciát, hogy nyitott-e a magyar lakosság pénzt félretenni gondolva az időskorra. Az adatok az OTP Nyugdíjpénztár háromnegyedéves eredményei alapján elég biztatók: az új pénztártagok száma 2021 harmadik negyedévében több, mint 35 százalékkal nőtt 2020 első 9 hónapjának eredményeihez képest. Ez összesen 12.700 fő csatlakozását és több mint 18 milliárd forintnyi befizetés jelentett, 14 százalékkal többet 2020 azonos időszakához képest. Sokakat visszatart a nyugdíjcélú megtakarítástól az a gondolat, hogy a nyugdíjas életszakasz számukra még távolinak tűnik. „Bár a nyugdíjas évek a legtöbbek számára 65 éves korban veszi kezdetét, érdemes minél hamarabb elkezdeni félretenni erre az időszakra. A nyugdíjcélú megtakarítást akár már kisebb, havi 5-10 ezer forintos összeggel is el lehet kezdeni” – mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. Majd hozzátette: „Érdemes akár már a munkapiacra való lépés idejével egyúttal hangsúlyt fektetni a hosszú távú, nyugdíjcélú öngondoskodásra, hiszen minél előbb kezd el valaki félretenni, annál stabilabb és nyugodtabb évek elé nézhet majd időskorában” – tette hozzá.

