A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) szerződést kötött a Csepelen létesítendő új közparkban kialakítandó vizesélőhelynek (wetland) és a kék-zöld infrastruktúrába integrált csapadékvíz-gazdálkodásnak a megtervezésére - írja a Figyelő. A pályázatot az ingatlanfejlesztéssel, környezetvédelmi tanácsadással, vizesélőhely-, kikötő-, valamint vízközműtervezéssel foglalkozó Realiscon Kft. nyerte el. A vállalkozás 95,5 millió forintért vállalta a megbízást. Feladata a wetland koncepciójának teljes körű kidolgozása a szükséges víztisztítási ökoszisztéma kialakításával és a tájépítészeti megjelenéssel karöltve. Ugyancsak a győztes pályázó dolga lesz az érintett területen a csapadékvíz elvezetésének a megoldása.

A kft.-nek 215 nap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy elkészítse a tervcsomagokat.

Épül a Budapesti Atlétikai Stadion a Csepel-szigeten Fotó: Róka László / MTVA

Csapadékvíz

A vizesélőhely kezeli és helyben tartja majd a tervezési helyszín környezetében, a Weiss Manfréd út mentén létesítendő városrész burkolt és beépített felületein keletkező csapadékvizet. Ez hozzájárul a közpark biodiverzitásának a növeléséhez, valamint a városi mikroklímát is jelentősen javítja. A wetland vizesélőhelyet biztosít majd számos növény- és állatfajnak.

A vízelvezetés és a kék-zöld infrastruktúra körülbelül 5,4 hektárt igényel, az ezen belül kialakítandó wetland víztározó és szikkasztó területe mintegy 2,3 hektáros lesz.

A park részletes tervezéséről szóló szerződést júliusban, az s73 Tájépítész Stúdióval kötötte meg a BFK. A jelenleg elhanyagolt, szlömös területen – amely háromszor akkora, mint a Városmajor – a tervek szerint nagy pihenőtereket, tisztásokat, gyalog- és kerékpárutakat, sétányokat, ösvényeket, védett ligeteket hoznak létre.

A mesterterv

De lesznek közösségi sportpályák, kültéri fitneszeszközök, mászófalak, görpark, padok, Duna-parti teraszok, kiülők, utcabútorok, s a ferencvárosi partszakasz felé biciklis-gyalogos hidakat is építenek. A Soroksári-Duna szélén több, jellegében eltérő parkelem kap majd helyet. A cél a meglévő fás területek kibővítése és megújítása. A parkban klubház és pavilonok is lesznek. A fejlesztés a városrész teljes rehabilitációjának a része. A Csepeli közparkot is magában foglaló Budapest Déli Városkapu-mesterterv dokumentációja tavaly júliusban készült el. A Galvani-tengely Soroksári-Duna felett átívelő hídja úgy épül majd meg, hogy a csepeli parton az útpálya további 180 méteren a park felett, pilléreken halad majd. Ennek az a célja, hogy a tengelytől délre eső terület intenzíven kapcsolódhasson az északi részhez, ne szakadjon meg a zöldfelület. Az útpálya áttörten, felsliccelve készül majd, hogy az alatta lévő felületekre rásüssön a nap, eljusson oda a fény.

A cikk a Figyelő hetilap november 25-én megjelent számában került publikálásra.