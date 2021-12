Az év keresési trendjeit sorakoztatják fel a Google huszonegyedik alkalommal publikált listái, összegyűjtve azokat a pillanatokat, embereket, témákat, eseményeket és helyeket, amelyek idén megragadták a világ figyelmét.

Foci mindenek felett

A magyarországi abszolút lista élén nem meglepő módon az év legtöbbeket érdeklő sporteseményei, a Labdarúgó-Európa-bajnokság és az idei nyári olimpiai játékok szerepelnek.

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó böngészés továbbra is meghatározó, az egyes vakcinák, valamint az oltással kapcsolatos egyéb keresőkifejezések kerültek a legfelkapottabbak közé.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

A sorozatok listáján mind külföldi (Squid Game, Bridgerton), mind hazai gyártásúak (Keresztanyu, Doktor Balaton) megtalálhatók.

Tévéműsorok körében a Sztárban sztár leszek!, az Exatlon Hungary és az X-Faktor járnak az élen, receptek között pedig a fánk, a birsalmasajt és a bodzaszörp elkészítési módjára kerestek rá a legtöbben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A sportolók közül Christian Eriksen, Szilágyi Áron és Szalai Ádám kerültek az idén fókuszba a Google keresések között.

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében a világszerte legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak kerültek a leginkább előtérbe, korrajzot adva így az adott évről.

A ‘Year in Search’ oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők, ahol utánanézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is. A globális trendek alapján a Google minden évben – így 2021-ben is – videót publikál.