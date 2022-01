Kedden lépett hatályba az a tegnap megjelent kormányrendelet, amely előírja, hogy milyen formában tájékoztathatják a bankok az ügyfeleket a kormány kamatláb-maximáló döntéséről. Eszerint a pénzintézetek 2022. január 31-ig küldhetik ki ügyfeleiknek a levelet arról, hogy a referencia-kamatláb maximálás érinti-e a hitelszerződését.

A rendelet a levél pontos szövegét is megszabja, a bankok az alábbi szöveggel küldhetik ki azt:

„Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a gazdasági újraindítás keretében arról döntött, hogy féléves lakossági kamatstopot vezet be a jelzáloghitelekre. A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál. A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes. A kamatstop a lakáscélú támogatásnak minősülő kamattámogatott hitelszerződésekre is vonatkozik. A kamatstop az Ön hitelszerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Ön részére.”