Az Európai Unió 27 tagállama közül a 23. helyen áll Magyarország a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2021-es mutató alapján. A hazai vállalkozások különösen rosszul állnak az új technológiák alkalmazásában.

A Covid-járvány ugyan felpörgette a digitalizációt, azonban a digitális átállás csak akkor lehet igazán sikeres hosszabb távon is, ha a szervezetek átalakítják a belső folyamataikat

és könnyen bevezethető, egyszerűen használható megoldásokra állnak át.

A digitális technológiák vállalati integráltságát tekintve Magyarország a 26. helyen áll az Európai Unió (EU) tagállamai között, míg a digitális közszolgáltatásokban a 25. helyen – többek között ez derült ki az Európai Bizottság által tavaly novemberben nyilvánosságra hozott DESI indexből.

Az adatokhoz csatolt elemzés szerint a hazai vállalkozások mindössze 14 százaléka rendelkezik elektronikus információcserére alkalmas vállalatirányítási rendszerrel, ami az uniós átlag felét sem éri el. Ha csak az elektronikus számlák használatát nézzük, az elmúlt években kismértékben ugyan nőtt, de továbbra is alacsony a penetráció, a cégek csupán 13 százaléka használja azokat, míg a felhőalapú szolgáltatásokat és a mesterséges intelligenciát 17 százalékuk alkalmazza.

Jó esély van a javulásra

Bár az Európai Bizottság tanulmánya 2021 novemberében jelent meg, még a 2020-as állapotról ad képet. Akkor már érződött a Covid-járvány hatása, a digitalizáció mind az üzleti, mind az állami szektorban kezdett felpörögni, így valószínűleg azóta már javult a helyzet, sőt még tovább javulhat.

A digitális transzformáció megkerülhetetlen a vállalkozások és a közszolgáltatások területén is, és világszinten egészen elképesztő összeget fordítunk erre a célra

– mondta Szloboda Gábor, a nagyvállalati digitalizációval foglalkozó magyar vállalkozás, az Idya Hungary ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta, egyes becslések szerint csak tavaly 1300 milliárd dollár volt az ilyen jellegű költés, idén még tovább javulhat a helyzet, mivel a digitális átállás az EU helyreállítási tervének és stratégiai autonómiájának egyik legfontosabb eleme, ráadásul döntő szerepet tölt be abban is, hogy a közösség közelebb kerüljön éghajlatpolitikai céljainak eléréséhez. Ez pedig a hazai fejlesztéseket és kormányzati törekvéseket is meghatározza – tette hozzá.

A Boston Consulting Group felmérése szerint a vállalkozások 80 százaléka tervezi, hogy felgyorsítja saját digitális átállását, ugyanakkor az ilyen projektek 70 százaléka nem hozza meg a várt eredményt. Szloboda Gábor szerint csak akkor hozhat tartós változást és jelentős fejlődést a digitális átállás, ha az érinti a belső folyamatokat is.

Igazi előrelépés csak akkor várható, ha a fejlesztés átfogó és közben „házon belül” nem silószerűen elkülönülő rendszerekkel, papírokat egymás között „tologatva” dolgoznak, a munkatársak

– összegezte.

Szerethető magyar megoldás

A társaság által fejlesztett Dokumentum Jóváhagyó Rendszer (DJR) egy olyan nagyvállalati informatikai megoldás, amely

a dokumentumok jóváhagyását, véleményezését, szerkesztését, valamint azok központi hitelesítő rendszerben történő elektronikus aláírását egyszerűen és felhasználóbarát módon teszi elérhetővé.

A rendszer kiváltja a hagyományos, papíralapú, e-mail- vagy egyéb „manuális vezérlésű” dokumentumjóváhagyási, -köröztetési és -aláírási folyamatokat, jelentősen gyorsítva az ügyintézést és növelve a hatékonyságot. Ráadásul az egyéb rendszerekkel való kommunikációra kialakított interfészének köszönhetően a DJR képes integrálódni a létező folyamatokba, az azokat megvalósító rendszerekkel.