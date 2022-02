A demográfiai és a gazdaságra gyakorolt hatása is jelentős a több mint fél évtizede működő családi otthonteremtési kedvezménynek

– hangsúlyozta a VG podcastjában Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára.

Az elmúlt években több mint 300 milliárd forintot használhattak fel a magyar családok a csok keretében. Túl a kedvező demográfiai hatáson, a gazdaságra, azon belül is az építőiparra is pozitív hatást gyakorolt az állami konstrukció: míg például a 2010-es évek elején 17 ezer építési engedély kérelmet nyújtottak be, addig tavaly már 22 ezerre nőtt ezeknek a száma – emelte ki Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára. A szakpolitikus hozzátette:

2010 óta összességében megháromszorozódott a családokat érintő költségvetési támogatások összege. Míg 2010-ben 960 milliárdot különítettek el ilyen célra, addig jelenleg több mint 3000 milliárd forintot.

A kormány a családokban hisz és bízik, szemben a nyugat-európai országokkal, ahol is a migrációval kívánják orvosolni a népesség természetes fogyását – mondta az államtitkár. Rétvári Bence szerint nagy a tétje a 2022-es parlamenti választásoknak. Hiába ígéri ugyanis az ellenzék, hogy ha kormányra kerül, akkor maradnak a „pozitív intézkedések”, ez nem így lesz. „Emlékezzünk csak 2002-re, mikor is Medgyessy Péter akkori miniszterelnök-jelölt azt az ígéretet tette, hogy marad az otthonteremtési támogatás. Akkor, amikor kormányfő lett, két év leforgása alatt kivezette az első Orbán-kormány programját. Az olcsó kamattámogatási rendszer helyett, ráúsztatta a családokra a devizahitelezést” – mutatott rá az államtitkár, aki kitért arra is, hogy

a jelenleg is zajló központi kifizetések hátterét a gazdasági növekedés adja.

Végezetül hozzátette: a fogyasztói árak emelkedése nem viszi el a juttatásokat, tekintettel arra, hogy a kormány antiinflációs intézkedései – benzinársapka, kamatstop, rezcsicsökkentés és élelmiszerárstop – meghozzák a kívánt hatást.