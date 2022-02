Sose szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogadna engem tagnak

– így szól Woody Allen egyik leggyakrabban idézett mondása. Szerencsére a Craft Beer Clubot azonban nem a sajátos humoráról is ismert amerikai színész alapította. Ezzel szemben a klub életre hívói lelkes magyar sörrajongók, akik – ahogy az lenni szokott – először csak kóstolgatták a magyar kisüzemi, kézműves söröket, majd ahogy jobban megismerték a főzdéket és a termékeket, egyre többet foglalkoztatta őket a téma, ami végül a közösség létrehozásához vezetett.

Fotó: Shutterstock

A valódi klubélet megteremtése érdekében a Craft Beer Club szervezői közös összejöveteleket, sörkóstolókat, sörvacsorákat és főzdelátogatásokat is szerveznek a klubtagoknak. Február 23-án a Reketye Sörfőzde kóstolójával indulnak az események, márciusban pedig már két szakmai kóstoló is várja a klubtagokat: 10-én a Horizont Sörfőzdével, a hónap második felében pedig a Szent András Sörfőzdével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ráadásul ezekkel az eseményekkel a klub mindig támogat egy kiválasztott gyermek-, vagy állatmentő egyesületet.

A hazai sörpiac rendkívül sokszínű, bámulatos választékot kínál, emiatt nem is könnyű összeállítani hónapról hónapra a söröket. Ráadásul igyekszünk úgy válogatni, hogy aktuális érdekességek, vagy épp debütáló sörfőzdék termékei jussanak el a klubtagokhoz

– mondta a VG-nek Hartványi András, a Craft Beer Club egyik alapítója. Szerinte a kézműves sörök fogyasztói folyamatosan keresik az újdonságokat, a klub éppen ezért minden hónapban megbízhatóan szállítja az aktuális trendek szerint váltogatott söröket a tagokhoz.

A klub egyelőre csak budapesti címeken érhető el, de a közeljövőben Pest megyére, majd országosan is kiterjesztik az alapítók.

Első ránézésre hasonlóan lehet belépni, mint ahogy az ember kivált egy havi kondibérletet, vagy éppen előfizet a Netflixre. Így viszont adja magát a kérdés, hogy ez voltaképp egy sörelőfizetés? A VG felvetésére Hartványi állítja: jóval több annál. A Craft Beer Club tagjai minden hónapban hozzájutnak egy aktualitásokkal, érdekes cikkekkel feltöltött magazint is, amely nem csupán a hónap söreit mutatja be részletesen, hanem interjút is tartalmaz egy kiválasztott sörfőzde vezetőivel, a sörökhöz ételpárosításokat ajánl, illetve egy-egy sörtípusról is érdekességeket tudhatnak meg az olvasók.

A tagok sörkorcsolyát is kapnak, amely mindig magyar kézműves termék. Emellett minden klubtagnak jár egy eredeti Craft Beer Club Teku 3.0 profi sörkóstoló pohár, aminek segítségével a klubtagok úgy elemezhetik kóstolás közben a söröket, mint a műfaj szaktekintélyei. A Németországban gyártott Rastal márkájú kóstolópohár ugyanis arra lett kifejlesztve, hogy koncentrálva tárja a fogyasztó elé a kóstolt sör aromáit, miközben az nem melegszik fel a poharat tartó kéztől sem. A Rastal Teku 3.0-át nemes egyszerűséggel a világ egyik legjobb sörkóstoló poharának szokták nevezni.

Januárban többek között a Fűtőház Sörfőzdétől a 327-139 és a Quint, a Reketye Sörfőzdétől a Lords Of The Barrel és az Everyday IPA, a Fehér Nyúl Sörfőzdétől a Barley Wine, a Vandál Sörfzdétől a Gringo, a Krenner Sörfőzdétől a Tipsy Aron és az Oázis Sörfőzdétől a Cherry Lv. gyarapította a végig kóstolt különlegességek sorát.

A Fűtőház Sörfőzdétől a 327-139-ről érdemes tudni, hogy 2017-ben a fekete sörök „hazai pályáján”, Dublinban az Alltech Craft Beer Cupon aranyérmet nyert. A Quint pedig a rétsági Fűtőház első olyan söre, aminek a címkéjén nem valamilyen ikonikus mozdony szerepel. Ízében egy belgás vonal érződik, amire a komló nagyon kellemes kontrasztot ad.

A Reketye Sörfőzde a Lords Of The Barrel illetve az Everyday IPA sörökkel jelentkezett. Az előbbi egy collab, miután a Mad Scienisttel készítették közösen. Ez az ír whiskey-s hordóban érlelt, a Casino Mocca különleges kávéjával főzött sör igen jelentős tétellé nőtte ki magát: enyhén fanyar tanninos, szárító érzet, de elképesztő teltség egyben. Ha megforgatjuk a szánkban, egy krémes cappuccino jut az eszünkbe a vörösbor mellett. Unikális élmény. Az Everyday IPA pedig egy hamisítatlan ködös komlóbomba, robbanóan gyümölcsös és enyhén fehérboros illatú az Enigma-komlótól, amit a Citra citrusos frissessége lendít tovább.

Fotó: Shutterstock

Ahogy a sötét söröknél a Russian Imperial Stout a csúcs, úgy a világosoknál a legfelső polc, a kitüntetett figyelem az árpabort, a barley wine-t illeti meg. Januárban a Fehér Nyúl Barley Wine-ját kóstolhatták a klubtagok. Ez a darab ráadásul SMASH-sör, azaz Single Malt and Single Hop, vagyis egyféle maláta és egyféle komló felhasználásával készült.

Martonvásárnak két híres épülete van. Az egyik a Brunszvik-kastély, ahol annak idején az ifjú Ludwig van Beethoven csapta a szelet Brunszkvik Jozefinnek. A másik pedig a Vandál Sörfőzde, ahol a Gringo hoplágert főzik.

Persze a párhuzam kissé részrehajló a sörrajongók táborából, azzal viszont nehéz lenne vitába szállni, hogy a Gringo egy remekbe szabott hopláger, ami már kinézetre is olyan, mintha most csapolták volna le a főzde egyik tartályából.

A Krenner Brewery a Vas megyei Csempeszkopácsról nem csak a székhely nevével villant, hanem egy 4,5 százalékos, mindennapokra szóló könnyű Session IPA-val, a Tipsy Aronnal. Ettől még csak spiccesek sem leszünk, mint a névadó Áron, viszont a Motueka és Galaxy komlók trópusi, citrusos, maracujás aromái illatban és ízben is kellemes összhangot adnak, és könnyed élményt nyújtanak, épp csak jelzés értékű keserűséggel.

Végül, de nem utolsósorban a kiskunhalasi Oázis Sörfőzde egy bajor stílusú búzasör alapot toldott meg 30 százalék meggyel. Illatában a meggykompót mellett a jellegzetes banános búza élesztős jegyei dominálnak.