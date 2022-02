Az uniós átlag alatti áron juthatunk Magyarországon alkoholhoz, ezt az Eurostat statisztikája bizonyítja, ha az uniós átlagárat 100-nak vesszük, akkor látjuk, hogy Magyarországon 73 százalék az alkoholok átlagára, ezzel az utolsó az uniós sorban. Az élen pedig Finnország áll, 193 százalékkal. Az uniós átlagárakhoz képest az északi országokban drágább az alkohol.

Az italkereso.hu több mint 1,1 ezer féle alkoholos ital árát vizsgálta meg 215 online italboltban Magyarországon, és a vizsgálat meglepő eredményekkel zárult. Az 1,26 százalékos átlagos árcsökkenés ugyan nem tűnik nagy változásnak,de érdemes egy kicsit a kulisszák mögé nézni, hogy lássuk, az egyes alkoholfélék ára, hogy változott 2021 januárja és 2022 januárja között – írták.

Fotó: Balogh Zoltán

Édes? Száraz? Fehér? Vörös? Rosé? A borok világa igazán lenyűgöző, hazánk pedig híres finom és különleges borairól.

Egyre-másra szerveződnek a borkóstoló workshopok, indulnak a tanfolyamok, egyre többen vágynak a minőségibb, különlegesebb borokra, és egyre többen vannak olyanok is, akik szeretnének egy kicsit mélyebben belelátni a borok világába.

Nos, a borfogyasztók számára jó hír, hogy átlagosan egy év alatt 7,146 százalékkal lettek olcsóbbak a borok, persze itt is vannak olyan fajták, melyek ára nagyobb mértékben változott, érdemes megnézni például a villányi merlot-ok árváltozását, hisz akár 30 százalékkal olcsóbban is hozzájuthatunk egy palackhoz, mint egy évvel korábban.

Átlagosan kevesebbet fizethetünk a ginért is, egy kicsit drágábbak lettek viszont a keserű likőrök. A kézműves sörök esetében is drágulásról lehet beszámolni. A kézműves sörök az utóbbi években egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, ami nem is csoda, hisz ezek az italok magas minőségükkel, különlegességükkel, és egyediségükkel kitűnnek a hagyományos sörök közül. Az ilyen sörök minősége mellett fontos kérdés a márkahűség is, sokan elköteleződnek egy-egy sörfőzde iránt, ezek a sörök ma már erős brandet képviselnek.

A világ egyre inkább a minőségibb italok fogyasztása felé tart, nem meglepő tehát, hogy az árak ebben a kategóriában nőttek, egész pontosan 7,194 százalékkal.

A nagyüzemi sörökért pedig átlagosan 1,28 százalékkal kell kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban.

A konyakok ára minimálisan csökkent egy év alatt, mint ahogy a likőrök, krémlikőrök ára is csökkent, ezekért átlagosan 1,689 százalékkal kevesebbet kell fizetni.

Meggy, vilmoskörte, szilva, barack, cseresznye? Igen, ezek már a pálinkák, megannyi gyümölcs kiváló esszenciája, az ízek kavalkádja, az illatok harmóniája. A kiváló minőség itt is alap, sőt, egyre nagyobb igény van az ilyen pálinkákra, melyek ára csekély mértékben, 0,571 százalékkal csökkent az elmúlt esztendőben.

A már hagyományosnak számító gyümölcsök mellett a különlegességek is helyet kapnak a polcokon, sőt, egyre keresettebbek az ilyen nóvumok. Mint a sompálinka, vagy a szederből, sárgadinnyéből, nemes bodzából vagy épp málnából készült párlat.

Ebben a kategóriában egyébként a Mályinkai Konkordi-Izabella Szőlő Pálinka viszi a prímet, egy 0,7 literes üveg 26 ezer forintba kerül, az ár tavaly is ugyanennyi volt. A különböző párlatok átlagosan 2,473 százalékkal drágultak.

A pezsgők átlagosan 2,145 százalékkal lettek olcsóbbak egy év alatt, az emberek leginkább még mindig a karácsonyi-szilveszteri időszakban fogyasztják a pezsgőket. A rumfélék 1,083 százakkal lettek olcsóbbak, a tequilák 3,012 százalékkal drágultak, a vermut, bitter kategóriában pedig 2,198 százalék az árcsökkenés. A vodkák tekintetében 2,752 százalékos az árcsökkenés, míg a whiskyk 1,785 százalékkal lettek drágábbak.

Az abszint fogyasztói bruttó ára a statisztika szerint átlagosan 2,017 százalékkal csökkent, vannak azonban olyan italok, melyeket több mint 14 százalékkal vásárolhatunk meg olcsóbban, mint egy évvel ezelőtt. Ilyen az Absinthe Tunel Green, valamint a Tunel Red abszint, előbbi 70, utóbbi 80 százalékos alkoholtartalommal.