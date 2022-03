Tavaly 60-80 százalékkal drágultak a mezőgazdasági fóliasátrak főbb alapanyagai, de az acél ára például több mint 100 százalékkal emelkedett. Az idén ráadásul az ukrajnai háború miatt alapanyaghiány várható, és az euró-forint árfolyam alakulása is tovább növelheti az árat – mondta a VG-nek Erdődi Péter, a Hírös Fóliaház ügyvezetője. A fólia ezért máris drágul, az elérhető árajánlatok két-három naposak, az acél esetében egynaposak. Egyre jobban felértékelődik a készletezés, a Hírös Fóliaháznál sincs alapanyaghiány, mert állandó nagy raktárkészletről szolgálja ki a vevőit, és csak a készleteit pótolja a beszerzésekből.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

Az év eleji jég- és viharkárok a mezőgazdaságban is okoztak károkat, hiszen a fóliasátrak is védtelenek az olyan erejű szél ellen, amely csarnokok tetejét is leviszi, de legtöbb fóliakár az elöregedett létesítményekben keletkezett. Részben ez lehet az oka, hogy – bár a pontos számok még nem ismertek – alig érkezett mezőgazdasági fóliákra vonatkozó kárbejelentés az év eleji viharok után, illetve nem lehetett a kár akkora, hogy a gazdáknak megérte volna vállalni a megtérítésért a bejelentéssel járó adminisztrációt.

A hazai gazdák évente nagyjából négyezer tonna mezőgazdasági fóliát vásárolnak nem hivatalos adatok szerint.

Magyarországon főként alsó és középkategóriás mezőgazdasági fólia készül, a mennyiség azonban az elmúlt években nagyjából ötödére csökkent, mert a háztáji gazdaságok visszaszorulása miatt zsugorodott a piac. A közép- és felső kategóriás fólia zöme Franciaországból érkezik, de jelentős a behozatal Izraelből, Törökországból és Spanyolországból is. A termelők főként az utóbbi árkategóriában vásárolnak, és magasabb minőségű termékeket keresnek. A közép-felső kategóriás fóliák általában 170-180 mikron vastagok, és négy-öt éves UV-garanciával rendelkeznek, míg az alsó kategóriások UV-garanciája általában legfeljebb két év.

A választásnál a kertészetek figyelembe veszik a termék rugalmasságát, a vegyi anyagoknak való ellenállását, belső cseppmentességét és a fóliarétegek számát.

A profi kertészetek a munkaerő nagyarányú drágulása miatt is inkább a drágább, de jó minőségű termékeket választják, hiszen nem mindegy, hogy évente vagy ötévente kell cserélni a fóliát, és vállalni a csere növekvő munkaerőköltségét. A fóliát célszerű lecserélni a garantált élettartam elérése után, mert az UV-károsodás és az elhasználódás (például a por lerakódása) miatt kevesebb fény jut a növényekhez. A csere sok esetben azonnal megtérül a nagyobb terméshozam által.