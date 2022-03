Markánsan érezhetővé vált már egy ideje, hogy a 21. századi technikák, a 3D-modellezés, a 3D-nyomtatás és a VR a diákok mindennapi életének a részévé váltak.

Ezért döntött úgy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az RKS Magyarország Kft. közösen, hogy elindítja a 3D-tanulás pedagógus szakirányú továbbképzését.

A képzés a idei év elején, februárban keresztfélévi képzés keretében 60 hallgatóval elindult, de 200-an jelentkeztek, mondta a VG-nek Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Olyan orvosi PhD-jelöltek is vannak, akik a műtétek technológiai fejlesztése miatt iratkoztak be. A szakirányú képzés egyelőre egy egyéves kurzusból áll, de a tervek között szerepel az is, hogy a jövőben mesterképzés keretében indítják el az kurzusokat – tette hozzá a főiskola rektora.

Fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A képzésben részt vevők a kurzus elvégzése után képesek lesznek műszaki rajzokból 3D-modelleket és kész tárgyakat készíteni, valamint kreatív projekteket megvalósítani és ezeket a módszereket oktatni is. A felsőoktatási intézmény rektora kiemelte:

fontos, hogy másképp kell gondolkodnunk az oktatásról, el kell engedni azt a világot, ahol az iskolai ismeretek leírható tudáselemek átadásáról szólnak.

A kurzus ára 400 ezer forint, a főiskola saját forrásból 20-25 milliót fektetett a projekt elindításába – mondta Gloviczki Zoltán a VG-nek. Kiemelte, az RKS Hungary Kft. az oktatók javadalmazását is biztosítja az együttműködés során.

Fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Gloviczki Zoltán elmondta, a jelentkezők számára banki hitelkonstrukció is rendelkezésére áll. Az oktatók úgy startolhatnak, hogy az eszközöket, a 3D-nyomtatót meg tudják vásárolni azonnal, a képzésüket pedig finanszírozni tudják a hitelből.

Az RKS Hungary Kft. pedig a nemzetközi kapcsolatain keresztül olyan nemzetközi online oktatási lehetőségekhez juttatja a végzett pedagógusokat, hogy azonnal kamatoztatni is tudják a tudásukat – emelte ki a rektor.

Már ezer iskolában ott vannak az oktatók

„2021-ben vált az RKS Hungary Kft. akkreditált főiskolaitanár-képzővé. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán induló kurzushoz szükséges eszközöket az intézmény megvásárolta, a szoftvereket viszont mi biztosítjuk” – mondta a VG-nek Bonyai Katalin, a RKS Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A cég hazai leányvállalatának árbevétele az Opten adatai szerint a 2020-as 52 millió forint után 2021-re több mint a duplájára emelkedett, és már Kecskeméten és Debrecenben és Kaposváron is vannak képzéseik.

„Hazánkban nagyságrendileg tízezer iskola van, ezer oktatási intézményben már jelen vagyunk az oktatóinkkal, akiket Kínában és az Egyesült Államokban képeztek ki, és a jelentkezés egyik feltétel az volt, hogy 20 évesnél ne legyen idősebb” – tette hozzá Bonyai Katalin. Kiemelte: már 70-80 fő képezi az oktatói alapgárdájukat, világszerte 56 országgal állnak kapcsolatban.

A diákokat a probléma megoldására kell nevelni

„A 3D-tanulás szakirányú továbbképzési szakot azért fejlesztettük, hogy felkészítsük a résztvevőket a 21. századi technikák közül a 3D-modellezés és -nyomtatás, a robotika és a virtuális valóság (VR) magabiztos használatára” – mondta Gyarmathy Éva, a képzés szakfelelőse, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Ennek segítségével képessé válnak az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására. Emellett gyakorlatias önállóságot tudnak szerezni, amely hasznos tulajdonság az oktatásban és a hétköznapi életben egyaránt.