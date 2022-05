Magyarországot továbbra is jó befektetési célpontnak tartják a német vállalatok, tízből kilenc cég ismét hazánkban valósítaná meg beruházását

– emelte ki Varga Mihály a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) fórumán. A pénzügyminiszter felhívta a figyelmet: Németország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, a teljes áruforgalom 10 százalék feletti ütemben bővült tavaly, a német cégek 220 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.

A magyar-német gazdasági kapcsolatok az elmúlt évek során gyors ütemben bővültek: a két ország közötti teljes áruforgalom a járvány okozta csökkenést követően 11,6 százalékkal növekedett tavaly.

Az idei év első két hónapjában az egy évvel korábbihoz képest ismét 12 százalék feletti növekedést látunk – részletezte a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: mintegy 2700 német irányítású vállalat működik Magyarországon, amelyek több mint 220 ezer embernek adnak munkát. A tárcavezető a kamara legfrissebb konjuntúrajelentésével kapcsolatban elmondta: a megkérdezett vállalatok 88 százaléka ma is Magyarországon valósítaná meg beruházását. Ez az arány a legmagasabb a felmérések kezdete, 1995 óta.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Emellett a vállalkozások a régiós átlagnál jobbnak ítélik a magyar infrastruktúra-ellátottságot, a kutatás-fejlesztési rendszert, valamint idén már a beszállítók teljesítményét is.

A miniszter rámutatott továbbá, hogy látványosan javult a magyar adózás, a közigazgatás, a politikai és társadalmi stabilitás, valamint a jogbiztonság megítélése, az ezekkel kapcsolatos elégedettség továbbra is jelentősen meghaladja a régiós átlagot.

Varga Mihály leszögezte: a háború hatásai a magyar gazdaság növekedését is veszélyeztetik, ezért a kormány célja, hogy továbbra is biztonságos növekedési pályán tartsa a gazdaságot és megvédje az elért eredményeket. Mint mondta: elkészült a jövő évi költségvetés tervezete, így az Országgyűlés nyár közepére már el is fogadhatja. A kormány irányai világosak: javítja az egyensúlyi mutatókat, fegyelmezett költségvetési politikát folytat, erősíti az ország stabilitását – fejtette ki a pénzügyminiszter. Kiemelte: a vállalkozások továbbra is számíthatnak arra, hogy a kormány támogatja a vállalati beruházásokat, a foglalkoztatás bővítését, folytatja a munkát terhelő adók csökkentését.