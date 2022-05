Közeleg a háromnapos pünkösdi hosszú hétvége, a kereskedelemben az üzletek jellemzően két napig zárva lesznek. A bevásárlóközpontok, a hiper-és szupermarketek is háromnapos hosszú hétvégén két napig zárva lesznek. A Penny, az Aldi, a Lidl, a Spar, a Tesco és az Auchan is vasárnap és hétfőn is zárva tart.

Így alakul az ünnepi nyitvatartás a pünkösdi hétvégén:

szombaton, június 4-én a szokásos nyitvatartással várják a vásárlókat az üzletek,

vasárnap, június 5-én zárva lesznek a boltok,

hétfőn, június 6-án szintén zárva lesznek az üzletek.

Június 7-től az üzletek a megszokott nyitvatartási időben várják a vevőket.