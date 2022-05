A Trans-Sped és a Secret Control GPS Kft. adatalapú vállalatirányítást hozott létre, emellett informatikai eszközökkel megmérte és speciális tréningekkel módosította a járművezetők vezetési stílusát, hogy csökkentse a fuvarozás költségeit.

A logisztika területén akár egy-egy építőelem módosításával is nagyfokú javulás érhető el – mutat rá közleményében a Trans-Sped. A közúti szállításban ilyen tényező a sofőrök vezetési technikája. A tapasztalatok szerint a vezetői készségek nagymértékű javításával akár 15 százalékkal is csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás, emellett a tréningek képességfejlődést és optimalizált költségeket is eredményeznek. Ez már csak azért is kiemelt terület a Trans-Sped működése szempontjából, mert a vállalatnak több mint 200 járműve van, flottája megállás nélkül járja Európát.

Fotó: Trans-Sped

A Secret Control szakemberei tavaly nyáron a Trans-Sped minden 3,5 tonna feletti járművébe beépítették a fenti előnyöket ígérő Colibri rendszert, amely a vezetéstechnikai értékelésen kívül alkalmas a magyarországi útdíjfizetésen túl a tachográfkártya letöltésére is. A Trans-Sped egyik kollégája megszerezte a vezetéstechnikai tréner képesítést, a képzésen eddig a cég 67 sofőre vett részt.

A tréningeket négy helyszínen: Tata, Budapest, Debrecen és Nyíregyháza térségében végzik. A helyszínek kiválasztása a fuvarfeladatok függvénye, ám a tréning hatékonysága és a kiértékelések szempontjából fontos, hogy az adott helyszíneken a tréningútvonalak hasonló nehézségűek legyenek. A sofőrök a rendszer segítségével látványos eredményeket érnek el. A cégnél az újonnan belépő sofőröket is igyekeznek majd minél hamarabb bevonni az oktatásba.