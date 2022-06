A budapesti hotelpiacon a külföldi vendégek visszatérésével erős nyári szezonra, míg vidéken a hazai vendégekért folytatott erősödő versenyre számít a BDPST Hotel Management Zrt. (BHM), Magyarország egyik jelentős szállodaüzemeltető vállalkozása – közölte a cégcsoport.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A FINA-események turistamágnesek

Somlyai Zoltán, a BHM vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy a nemzetközi turizmus élénkülése a fővárosba látogatók számának növekedését és a budapesti hotelpiac fellendülését eredményezi.

Ezt a pozitív hatást már most is tapasztalják a budapesti szállodákban, a foglalási számok folyamatosan nőnek – mondta, hozzátéve: ez többek között köszönhető az olyan több nemzetet megmozgató eseményeknek is, mint például a FINA vizes világbajnokság.

Tapasztalataik szerint az orosz-ukrán háborúnak nem volt azonnal érezhető negatív hatása a turizmusra, azonban a küldőországok tekintetében változásokhoz vezetett. A klasszikus piacok, köztük az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna, illetve a távol-keleti országok az előbbi évekkel ellentétben idén kiestek, azonban a német, olasz, spanyol és osztrák térségekből számottevő létszámmal érkeznek hazánkba idén is, csakúgy, mint a szomszédos országokból– mondta.

A BDPST budapesti hoteleinek foglaltsága az 50-65 százalékot is elérheti a nyári időszakban, a klasszikus bed&breakfast szolgáltatást kínáló belvárosi D8 hotel pedig akár a 65-70 százalékot is. Kitért arra, hogy a vidéki szállodákban azonban a nemzetközi turizmus fellendülése a budapesti piaccal ellentétben inkább kihívásokat jelent a szállodaüzemeltetők számára. Fel kell ugyanis venniük a versenyt a külföldi ajánlatokkal szemben, így megtartva a magyar vendégeket, ehhez pedig folyamatos fejlesztésekre és megújuló ajánlatokra van szükség. Több szolgáltatással és programmal igyekeznek megszólítani belföldi vendégeiket: egyebek közt több kül- és beltéri wellness, illetve fitnesz fejlesztéssel - mondta Somlyai Zoltán. A nyári belföldi turizmus a szakember szerint továbbra is a vízparti térségekre, illetve fürdővárosokra koncentrálódik. A vidéki és budapesti piac mellett a BDPST Group a külföldi piacokon is jelen van, spanyolországi Atrio del Mar hotelükben, részben a kifelé áramló turizmus miatt, megnövekedett érdeklődésben bíznak. A tengerparti pihenés mellett a kirándulni és aktívan kikapcsolódni vágyókra is számít a cégcsoport két muraui hotelében. Az osztrák Alpok egyik legkedveltebb sírégiójában található Alpenblick és a Relax Resort Hotelek kihasználva környezetük nyári adottságait a túrázók, kerékpározók és nyugalomra vágyók kedvelt úticéljai lehetnek idén.

Kitértek arra, hogy a BDPST Zrt. szállodái a háború okozta rendkívüli helyzetben is szerepet vállalnak. Az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek elhelyezésében a budapesti D8 hotel és a Lifestyle Hotel Mátra vették ki a részület, csatlakozva a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kezdeményezéséhez. Az emelkedő költségek, energia- és élelmiszerbeszerzési árak mellett a hotelek árazása is emelkedő trendet mutat. A költségoldalból kieső profitszintet nehéz kiegyensúlyozni, erre megoldást pedig kizárólag a piac rugalmas árazása nyújthatna - emelte ki Somlyai Zoltán.

A 2015-ben alapított BDPST Group tőkebefektető cégcsoport számos befektetést menedzsel a turisztikai ingatlanpiacon és a pénzügyi szektorban. A BDPST Group, amelyhez a BDPST Capital Zrt. is tartozik, a Gránit Bankban való részesedésszerzéssel lépett be a pénzügyi piacra. A cégcsoport 57 százalékot vásárolt a Gránit Bankban. A BDPST Capital Zrt. 2022-ben a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlása tárgyában szintén üzletrész-adásvételi szerződést írt alá.