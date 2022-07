Mérföldkövet ért el a K&H a fizetésüket bankszámlára kérő ügyfelek segítségével: a számuk jelenleg közel 520 ezernél tart – közölte a bank pénteken.

A növekedéssel párhuzamosan az arányuk is javult:

2016-ban a lakossági bankolók 50 százaléka utaltatta a fizetését a bankszámlájára, míg idén már 67 százalékos volt az arány.

A pénzintézetnél is jól látszik az a piaci trend, amire a pandémia is ráerősített, hogy az emberek egyre magasabb összeget költenek a fizetésükből bankkártyával.

Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

2019-ben alig több mint 107 ezer forintért vásároltak havonta, 2020-ban közel 128 ezer forint volt ez az összeg, 2021-ben már több mint 152 ezer forintot költöttek, az idei 2022 első félévben pedig már 186 ezer forintot költöttek.

A hétköznapi bankolást, a megtakarítások menedzselését, a hitelfelvételt is megkönnyíti, ha valaki a fizetését a bankszámlára kéri. Így a pénzintézet sokkal pontosabb képet kaphat az illető bankolási szokásairól, anyagi helyzetéről

– nyilatkozta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője.

Hozzátette, hogy a pénzügyi tudatosság szempontjából is fontos, hogy a fizetés bankszámlára érkezzen, így például a készpénzmentes megoldásokat is egyszerűbb használni, ami olcsóbb is a bankolók számára.

A szakember kiemelte, hogy

a fizetésüket bankszámlára kérő ügyfeleknek nem kell jövedelemigazolást hozniuk hitelkérelemnél, mivel a beérkező munkabér alapján tud dönteni a bank, ami lerövidíti a hitelügyintézést.

A személyi kölcsönöknél lényegében pár kattintás elég: szinte azonnal megkaphatják a hitelösszeget, míg a jelzáloghiteleknél is jelentős adminisztrációs könnyebbséget jelent.