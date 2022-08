Összességében nem tett jót az Európát sújtó történelmi aszály és az elmúlt időszak hőhullámai a szőlőnek, Európa legnagyobb borvidékein átlagosan három héttel korábban kezdődött a szüret, mint egy átlagos esztendőben.

Fotó: AFP

A szőlőben kisebb károkat tett a szárazság és a forróság, mint sok más növénykultúrában, és némi előnyt is hozott a termelőknek, de a károk is így is jelentősek egyes területeken.

Kevesebb szőlő, kevesebb kártevő

A szélsőséges idei szezon nem kedvezett a szőlőültetvényeknek sem: az öntözetlen tőkéken jóval korábban érett be a termés. A szőlőszemek sok helyen elmaradnak az átlagos mérettől és a szüretelhető mennyiség is kisebb.

Kedvező hatása is volt a szárazságnak és a forróságnak: egy átlagos esztendőhöz képest kevésbé okoztak gondot a kártevők, amelyek évről évre intenzív és költséges védekezést követelnek a termelőktől. Ez az előny ugyanakkor sajnos elvész a veszteségek mellett.

Az idei terméskilátásokat rontja a hőhullámokat lezáró zivatarok pusztítása. A zivatarok – elsősorban a jégeső – komoly károkat okozott a szőlőben elsősorban Olaszországban.

Kulcskérdés a nemesítés és az öntözés

Franciaországban a tavalyi rekord alacsony termés után 44 millió hektoliter borra számítanak idén a termelők – olvasható az Euractiv összefoglalójában.

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / AFP

A szárazság nagyobb gondot okozott Franciaországban, mint a spanyol, az olasz és a portugál borvidékeken. Ennek részben oka, hogy Franciaországban a szőlők 10 százaléka öntözött. Ezzel szemben Spanyolországban az ültetvények felét, Olaszországban mintegy negyedét öntözik.

Fotó: NICOLAS ARMER / AFP

A szakértők az új szőlőfajták nemesítésében látják a megoldást, amelyek jobban alkalmazkodnak a szélsőségesre forduló időjárás miatt. A termelők a csapadékosabb őszben bíznak, mivel ha tavasszal is szélsőségesen száraz lesz az időjárás, a tőkék kiszáradnak.

Magyarországon sem örülhetnek a termelők

Ahogy arról a VG.hu is beszámolt, az átlagosnál alacsonyabb szőlőtermést vár a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT). A köztestület szerint indokolt lenne a szőlőárak érdemi emelése.

Az idei év szőlőtermése várhatóan nem haladja meg a 3,7 millió mázsát, a július végére vonatkozó készletbecslés szerint pedig a pincékben tárolt 2,7 millió hektoliteres bormennyiség jelentősen alacsonyabb a megszokott borpiaci év végi átlagnál.

A HNT szerint e két érték igazolja a szőlőár-előrejelzés számításainak megalapozottságát, ami legalább 10-20 százalékos termelői szőlőár-növekedést tart indokoltnak.