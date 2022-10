Az idei év június 30-ig agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 381,9 milliárd forintot fizettek ki. A folyósított támogatási összeg 73,7 százaléka (281,4 milliárd forint) európai uniós forrásból származott, 26,3 százalékát (100,5 milliárd forint) nemzeti költségvetésből fizették ki – derül ki az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI) legfrissebb pénzügyi hírleveléből.

Fotó: Csapó Balázs

Az egyes ágazatok támogatottságának vizsgálata során az AKI szakemberi arra jutottak, hogy a szántóföldi növénytermesztés részesedése volt meghatározó már 2022 első fél évében is, a támogatások több mint harmadát kapta az ágazat, míg az állattenyésztők a támogatások egyötödét használhatták fel, a kertészet részesedése pedig csupán 4,7 százalék volt.

A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer első pillérében a 2021. évi időjárás okozta károk kompenzálására nagy összegű kárenyhítést, 11,2 milliárd forintot folyósítottak 2022-ben a jogosult termelőknek.

Jelentősen emelkedett az ágazat hitelállománya. A mezőgazdaság hitelállománya 12,6 százalékkal, 969,4 milliárd forintra növekedett az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a kedvezményes hitelek aránya 69,6 százalékot, a piaci hitelek részesedése pedig 30,4 százalékot tett ki 2022. június 30-án. A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni gazdaságok hitelállománya mérsékelten nőtt, 3,7 százalékkal, 405,7 milliárd forintra bővült.

A hitelállományon belül a beruházási hiteleknél volt a legnagyobb a növekedés. A hitelekkel zömével a szántóföldi növények termesztőit finanszírozták.

Durván emelkedett a mezőgazdasági cégek adósságállománya

A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni vállalkozások 36,0 milliárd forint új hitelt vettek fel 2022 második negyedévében, ami 13,2 milliárd forinttal volt több, mint egy évvel korábban. A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállománya 20,0 százalékkal, 563,8 milliárd forintra emelkedett. A növekedés az éven túli hiteleknél jelentkezett, azon belül is a beruházási hitelek állománygyarapodása volt meghatározó, amely ütemét és értékét tekintve is meghaladta a hosszú lejáratú forgóeszközhitelekét. A hitelállományból legnagyobb mértékben az állattenyésztési ágazat részesedett. A mezőgazdasági társas vállalkozások újonnan felvett hiteleinek összege 9,9 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A mezőgazdaság garantált hitelállománya is dinamikusan nőtt. A lízingcégek szerződésszáma mérséklődött, a tőkekintlévőség összege növekedett.

Az élelmiszeripar még inkább hajlott a hitelfelvételre

Az élelmiszeripar hitelállománya a mezőgazdaságénál nagyobb ütemben, 15,9 százalékkal bővült, ezáltal 662,8 milliárd forintra emelkedett 2022 második negyedévének végére. Az állományban a kedvezményes hitelek domináltak, az ágazat hiteleinek közel 60 százalékát kedvezményes finanszírozás keretében folyósították. Az egyéni vállalkozások hitelállománya 19,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét, ezáltal 7,3 milliárd forintra bővült, a társas vállalkozásoké 15,8 százalékkal, 655,4 milliárd forintra nőtt. Ez utóbbi állományában az éven belüli hitelek növekedése volt kiemelkedő, amelyet a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek állománygyarapodása követett.