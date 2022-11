A tavasszal lebonyolított tranzakció keretében a HCL százszázalékos tulajdont szerzett a budapesti székhelyű Starschemában, amelyet a megállapodás szerint továbbra is az eddigi ügyvezető, Földi Tamás irányít. A magyar cégnél azóta jelentős fejlődés mutatkozik: az árbevétel idei növekedése bőven 50 százalék felett várható, jóllehet ebben jelen van a HCL Techhel közös projektek hatása is. A tisztán Starschema-növekedés 40 százalék körül lesz.

„Bár a recessziót már mindenki inkább tényként, mintsem lehetőségként kezeli, a mi vertikumunk válságálló: a legtöbb nagyvállalat az üzleti folyamatai során keletkező adatok eredményesebb felhasználásától és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásától várja a hatékonyság növekedését a nehezebb időszakokban” – mondta lapunknak Földi Tamás. „Mivel az igény a szolgáltatásainkra most is óriási, 2023-ban további 450 ember felvételét tervezzük, ebből 150-ét Magyarországon” – tette hozzá.

A 2006-ban alapított Starschema az üzleti intelligencia-, adatelemzési és adatvizualizációs szolgáltatások terén piacvezető Magyarországon.

A cég története szempontjából fontos mérföldkő, hogy hamar partneri viszonyba került az innovatív adatelemző és adatvizualizációs eszközöket fejlesztő Tableau Software-rel. Az akkor még kis startupként működő amerikai vállalat azóta piacvezetővé vált: gyakorlatilag az általuk fejlesztett szoftver lett a szabvány arra, hogyan kell vállalati környezetben adatvizualizációt készíteni. Szoros együttműködésüknek köszönhetően nagyon sok ajtó nyílt meg a Starschema előtt, amely

így egyre több, főként amerikai multinacionális nagyvállalattól és nemzetközi tech óriástól érkező megbízásra tett szert.

A HCL forintban átszámolva 13 milliárdos vételi ajánlatáig meglehetősen hosszú utat futott be a társaság a piacon úgy, hogy kezdetben kizárólag részfeladatokat kaptak egy-egy nagy projektben. Ahogy Földi Tamás mondta:

Alapító-üzlettársammal, Csillag Péterrel együtt vegytiszta informatikusok vagyunk. Soha nem tanultuk, hogyan kell céget vezetni, aminek megvan az előnye és a hátránya is. Kalandos utat jártunk végig, rengeteg rossz döntést hoztunk, de végül mégis eljutottunk idáig.

Pedig az induláskor kevés hozzájuk hasonló céget és cégvezetőt ismertek. Bár itthon a Prezi, a Ustream vagy a LogMeIn már hatalmas sikernek számított, és mindegyik aktív volt a tudásmegosztás terén, a Starschema üzleti modellje más volt.

Földi Tamás szerint tizenöt év alatt még az is meg tudja tanulni a cégvezetést, aki nagyon rossz benne. „Az is nagy segítség, hogy az informatika egy »könnyű« piac: óriási a kereslet, kis befektetést igényel és bárki bárhonnan képes projektet szállítani bárhová. Az informatikusoknak mindig lejt a pálya, a nemzetközi szakértői hiány miatt az ügyfelek is könnyebben nyitnak egy új partner felé. Az első pár év után Csillag Péter üzlettársam figyelme a nyílt forráskódú és a kis, startup jellegű termékfejlesztő cégek, pontosabban az általuk alkalmazott innovatív adatelemző, adatfeldolgozó technológiák felé fordult, még mielőtt a versenytársaink is ebbe az irányba mozdultak. Mire megismertük és szakértői szinten kezdtük el alkalmazni az új tudást, addigra már a nagy multik is ezekkel a technológiáinkkal akartak értéket teremteni az üzleti folyamataik során keletkező adatokból.”

Mivel akkoriban nem sokan értettek még ehhez, a saját szegmensünkben világszinten is mi lettünk a legjobbak

– tette hozzá Földi Tamás.

A budapesti csapat ezen a módon tudott megbízásokat elnyerni olyan nagyvállalatoktól, mint például a Facebook, a Netflix vagy a Johnson and Johnson. A Starschema ezzel lényegében felkerült a top cégek körébe, ami megmagyarázza, hogy miért is keltette fel az indiai tech óriás érdeklődését.

A felvásárlást követően a magyar cégnek továbbra is birodalomépítési ambíciói vannak,

amihez a véges magyar piac önmagában csak szűk mozgásteret biztosítana. Közel 300 munkavállalóval dolgoznak, és ha dupláznak is, az a szám legfeljebb csak Magyarországon lenne látható, de nemzetközi téren még mindig ugyanazon a polcon maradnának.

Ha még nagyobb és még jelentősebb projekteket szeretnénk elnyerni, amelyeken akár 100-150 ember dolgozik, akkor mindenképpen egy olyan partnerre van szükség, aki ebben a növekedésben segíteni tud – fogalmazott a társalapító.

„A HCL Technologies egy világszerte 50 irodával rendelkező, 200 ezer embert alkalmazó nagyvállalat, amelynek óriási tapasztalata van a nemzetközi skálázódásban. Nem azért vettek meg minket, hogy örökre egy háromszáz fős magyar cég maradjunk, és mi sem ezt akarjuk. Közös célunk, hogy a sikert, amit itt helyben elértünk, a világ több pontján is meg tudjuk ismételni. A HCL ehhez ad szaktudást és finanszírozást, arról nem is beszélve, hogy az akvizíció egyben sok új kaput is megnyit a Starschema számára.”

Mivel a cég által nyújtott szolgáltatások piaca eddig válságállónak bizonyult, Földi Tamás elmondása szerint

egyelőre az orosz–ukrán háború negatív hatásait sem érzékelik.

Érdekesség, hogy a konfliktus kezdete óta rengeteg nagyvállalat kereste meg őket, hogy vegyék át a főleg Ukrajnában vagy Oroszországban futó informatikai projektjeiket. „Olyan, nagy volumenű adatelemzési és adatfeldolgozási megbízásokról van szó, amelyeken akár több száz fő is dolgozik, ám üzleti megfontolásokból mi mégis nemet mondtunk ezekre a lehetőségekre. Vannak partnereink Ukrajnában, akikkel továbbra is folytatjuk az együttműködést, illetve hasonlóan másokhoz, nálunk is vannak Ukrajnából menekült munkavállalók” – mondta lapunknak a társalapító.