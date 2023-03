Jelentősen drágultak a repülőjegyek, pontosabban a földi és a légi közlekedés, de ez egyelőre cseppet sem fékezi az utazási kedvet, kiemelkedő forgalmat jeleznek az előfoglalási időszakban a hazai utazásszervezők.

Budapesten tavaly nyáron jobb volt a helyzet az átlagosnál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A prognózisok azonban óvatosak, mert még nem lehet tudni, hogy tényleges forgalomnövekedést látnak, vagy inkább előre hozott keresletet. Trendforduló máris körvonalazódik, a járvány alatt lerövidült foglalási ablakok, a bizonytalanságok miatt akkor az utolsó pillanatban hozott utazási döntések helyett

az utazni szándékozók igyekeznek biztosra menni, és minél előbb lefoglalni, kifizetni az utazás árát, a szállást, az étkezést, a repülőjegyet.

A kockázatkerülésre minden ok megvan. Tavaly ugyanis kaotikus volt a helyzet, az európai repülőjáratok fele késett, sokat töröltek, utasok és poggyászok sokasága maradt a földön, emiatt hatalmas tömeg alakult ki a forgalmas repülőtereken. A káosz fő oka a létszámhiány volt, ugyanis a pandémiával összefüggő utazási korlátozások hatására a légi közlekedésben tapasztalt drasztikus visszaesés miatt a repülőtereken és a légitársaságoknál a személyzet körében nagy létszámleépítésekre került sor.

Nagyon sok furcsaságot hozott a nemzetközi légi közlekedésben is a pandémia időszaka és a tavalyi év

– válaszolta megkeresésünkre Bakó Balázs, a Magyar Utazási irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője. Főként a repülőtéri személyzet alacsonyabb létszámával indokolható gyakori járatkésésekből és -törlésekből adódóan, valamint a repülőgépekre való be- és kiszállításnál, továbbá a poggyászkezelésnél jelentkeztek leginkább problémák.

Az év eleje óta azonban jelentős javulást tapasztalnak az utaztatók és az utasok. A repülőgép-járatszámok globálisan visszaépültek a 2019-es volumen 70-75 százalékára, és sokkal kevésbé jellemzők a spontán járattörlések. Az utazók jellemzően már nem az utazás során érzékelik a változásokat, hanem akkor, amikor repülőjegyet keresnek és foglalnak.

Összességében még kevesebb a foglalható repülőjárat. Ebből adódóan a nagyobb szabad kapacitás és a jobb árak miatt indokolt minél előbb megvenni a repülőjegyet.

Az átlagos jegyárak 40-50 százalékkal drágultak 2019-hez képest

– derül ki a Repjegy.hu által a Világgazdaság számára összeállított árlistából. Ebből kitűnik, hogy egyes viszonylatokban jóval átlag feletti, de van, ahol az alatti volt az árváltozás mértéke.

Frankfurtba például négy éve átlagosan 57 ezer, most több mint 145 ezer forint az oda-vissza útra szóló repülőjegy budapesti indulással, poggyásszal, de biztosítás nélkül. Zürichbe ugyanez most 177 ezer a korábbi 105 ezer helyett. Rómába repülni most átlagosan csaknem 70 ezer forintos retúrjegyekkel lehet a négy évvel korábbi 38 ezer helyett, Londonba pedig már több mint 60 ezer forint az a repülőjegy, amiért 2019-ben még nem 44 ezret sem kellett fizetni. Jelentősen drágult a Berlinbe szóló jegyek átlagára, 32 ezerről 63,5 ezer forintra.

Tavaly háromszor-négyszer annyi utaspanasz landolt nálunk a repülőtéri káoszok miatt, mint a pandémia előtti években bármikor

– mondta Horváth Balázs, a Repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak. Mint jelezte, tapasztalataik szerint

az idei év békésebben indult, mint a tavalyi, bár messze még a legnagyobb forgalmat hozó főszezon.

A legmarkánsabb változást a légitársaságok dinamikus járattervezésében látják a piaci szereplők. A dinamikus árazás mintájára bevezetett tervezési modell révén hatékonyabban tudják csoportosítani a dolgozókat és optimalizálni a működési költségeket a szolgáltatók, és ez a rugalmasság már nemcsak a fapados, hanem a nemzeti hagyományos légitársaságoknál is mindennapos gyakorlat.

Mindennek eredménye, hogy jelenleg alacsonyabbak a fix járatszámok, rugalmasan alakul a kínálat, mindenki az aktuális keresletet figyeli. Van, ahova emiatt több, máshová kevesebb járatot nyitnak meg a légitársaságok. Sok ázsiai országba is megindultak már az egyéni és csoportos utazások.

Malagai reptér kígyózó sorokkal.

Fotó: Europa Press News

A Repjegy.hu üzemeltetői egyelőre nem számítanak az idén már akkora problémákra, mint tavaly, elsősorban a nagy európai nemzetközi repülőtereken. Sztrájkok az idén is lehetnek több városban, de azokat már megtanulták kezelni az elmúlt évtizedekben az utaztatók és az utazók is.

A biztonság, a kiszámíthatóság érdekében egyre több utazó fordul újra utazási irodához, akár csak repülőjegy vásárlása miatt is – tájékoztatott a MUISZ szóvivője, aki szerint a piaci szereplők bíznak abban, hogy a nemzetközi légi közlekedés járatszámai rövidesen megközelítik vagy akár túl is szárnyalják a 2019-es év számait.

Kisebb vagyonba is kerülhet az idei nyaralás, tarolnak a légitársaságok Üzleti modellt váltottak a légitársaságok, aminek a fogyasztók pénztárcája látja kárát. A cégek 2019-ig arra törekedtek, hogy az utasokat minél több járattal és versenyképes áron szolgálják ki, manapság viszont döntéseik legfontosabb mozgatója a minél nagyobb haszon.