Június 20-án hivatalosan is elkezdődött az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának megépítése – adta hírül a Magyar Építők, miután Törökszentmiklós határában megtartották az építkezés projektindító sajtóeseményét.

Fotó: Mészáros János / MTI

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházását a Duna Aszfalt Projekt Zrt. valósítja meg.

A nettó 133,9 milliárd forint hazai forrásból épülő szakaszra a szerződést 2022 márciusában kötötték meg, a kivitelezés befejezésére 36 hónap áll rendelkezésre.

A 34,29 kilométer hosszúságú út a 118+000 és a 143+500 kilométerszelvény között új nyomvonalon épül ki, míg a meglévő kétsávos szakaszt a 143+500 és a 152+290 kilométerszelvény között bővítik. A szakaszon 11 aluljáró és 2 felüljáró épül.

Már 118 kilométer készült el az M4-esből

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára az eseményen elmondta, az uniós csatlakozással jócskán megnőtt a 4-es számú főút forgalma, elsősorban a tranzitforgalom, ezért döntöttek korábban egy a településeket az átmenő forgalomtól tehermentesítő út megépítésén. Emlékeztetett, a munkálatok 2017-ben kezdődtek, azóta 118,7 kilométer, az M0-stól Törökszentmiklósig, illetve a Berettyóújfalu–Nagykereki országhatárszakasz készült el nettó 308 milliárd forint hazai forrásból.

Az államtitkár azt is jelezte az Origo tudósítása szerint, hogy a hiányzó Kisújszállástól Berettyóujfaluig tartó, 60 kilométernél valamivel hosszabb szakasz esetén is elkezdődött a tervezés és az előkészítés. A politikus úgy fogalmazott, a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt nehéz gazdasági helyzetben vannak a cégek, az önkormányzatok és az állam is, ilyenkor még inkább felértékelődik a fejlesztések fontossága.

Jól meg kell becsülnünk minden négyzetméternyi új aszfaltot

– jegyezte meg az államtitkár.