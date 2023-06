Az Ukrajnával határos öt uniós tagállam közös fellépésének köszönhetően az Európai Bizottság 2023. szeptember 15-ig meghosszabbította a keleti szomszédunkból származó egyes mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozó importtilalmat – közölte Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán.

Fotó: Nagy István / Facebook

A tárcavezető kifejtette, az importtilalom az Ukrajnából származó búzára, kukoricára, repce- és napraforgómagra vonatkozik. Az öt tagállam sikere, hogy a bizottság a meghosszabbított importtilalmat a május 2. előtt kötött szerződésekre is érvényesnek tekinti. Magyarország ezzel egy időben hatályon kívül helyezte a nemzeti szintű korlátozást, amellyel megszűnik minden korábban bevezetett egyoldalú nemzeti kereskedelmi intézkedés, így csak az uniós rendeletben szereplő négy terményre vonatkozó importkorlátozás marad érvényben.

A hosszabbítás időszaka lehetőséget teremt, hogy közös európai megoldás szülessen a gabonapiaci helyzet megoldására, amely

figyelembe veszi a leginkább érintett tagállamok megnövekedett terheit, a gazdálkodók érdekeit, és valódi, uniós szintű, közös teherviselést biztosít – mondta a tárcavezető.

A magyar kormány ebben a helyzetben is csak olyan megállapodásra volt nyitott, amely hosszú távon is garantálja a gazdálkodók érdekeiket – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a tranzitszállítmányok továbbra is akadálytalanul haladhatnak át az országon, mivel a magyar kormány – amellett, hogy minden erőfeszítést latba vet a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók védelmében – támogatja a szolidaritási folyosók eredeti célját, annak biztosítását, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek a rászoruló harmadik országokba juthassanak el.

Nagy István korábban arról is beszámolt, hogy nem csak az országon áthaladó, de a behozatali tilalom előtt érkezett ukrán gabona minőségét is folyamatosan ellenőrzik, ugyanis a kormány célja változatlanul az, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez.