Rettenetesen hangzik az örökletes rákszindróma, ugyanakkor vannak fegyverek, amelyekkel felvehető a küzdelem: a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) például nemcsak szűrik, hanem gondozzák és oktatják is az ilyen veszéllyel élőket.

Pécsett már az öröklődő rákszindrómát is szűrik.

Fotó: Shutterstock

Aligha meglepetés, és egy év eleji kutatás meg is erősítette, hogy a rákos megbetegedésektől tartunk a leginkább. Nem ok nélkül, hiszen a Magyar Rákellenes Liga szerint bár a tendencia az utóbbi években javul, hazánk még mindig élen jár a 100 ezer lakosra jutó daganatos megbetegedések tekintetében. A statisztikák szerint a tüdő- és emlőrák, valamint a vastagbéldaganatok a legjellemzőbbek Magyarországon, és a bőrrákos esetek száma is megduplázódott két évtized alatt.

Ráadásul vannak, akik hendikeppel indulnak.

Mikor szólaljon meg a vészcsengő?

A daganatot okozó hibás géneket ugyanis a felmenőinktől is örökölhetjük, így még nagyobb a tumor kialakulásának a valószínűsége.

A genetikát nem tudjuk kiradírozni az emberekből, de akiről tudjuk, hogy nagyobb nála a kockázat, igyekszünk olyan hamar felismerni a betegséget, hogy kezelhető legyen

– kezdte Bércesi Éva klinikai onkológus, a PTE Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet Rákgenetikai Gondozó és Családszűrő Központjának főorvosa.

Kifejtette, hogy elsősorban akkor kell ilyen öröklődésre gondolnunk, ha:

egy családon belül egyfajta daganat halmozottan fordul elő

nagyon fiatal életkorban jelentkezik rosszindulatú daganat

egy személyben több rosszindulatú daganat alakul ki

Nagyon fontos a rendszeres ön- és orvosi ellenőrzés.

Fotó: Shutterstock

Hadzsiev Kinga klinikai genetikus, egyetemi docens, a PTE Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézetének a vezetője hozzátette, hogy 10 százalék tartozik az örökletes daganatok közé, ez esetben a génhiba egyszerűen benne van az örökítő sejtekben, illetve az egész szervezetben, így öröklődik a következő generációra. Sokféle is lehet a daganatok előfordulása, mivel központi idegrendszeri, vérképzőszervi daganatok is előfordulhatnak.

Nagyon fontos az önellenőrzés

Sajnos továbbra sem jellemző a magyar lakosságra, hogy járna szűrővizsgálatokra, például a tüdőrákban elhunyt betegek 14 százaléka nem is diagnosztizált tüdőrákos, emiatt nem jut, illetve nem jutott kezeléshez sem a már említett kutatás szerint.

A Magyar Dermatológiai Társulat múlt havi összegzése is lesújtó volt, e szerint két évtized alatt megduplázódott a magyarországi bőrrákos esetek száma, és a betegek negyede még mindig későn fordul orvoshoz.

Sajnos nem szokásunk orvoshoz menni, főleg nem megelőző vizsgálatra.

Fotó: Shutterstock

Pedig az illetékesek minden fórumon felhívják a figyelmet a rendszeres önellenőrzés és orvosi vizsgálat fontosságára, és teljes joggal, hiszen Polányi Zoltán, az MSD Pharma Hungary kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója szerint például a kezelt tüdőrákosok körében már egyáltalán nem kimagasló a halálozási arány a többi országhoz mérten.

Ha időben észreveszik, gyógyítható

A pécsi projektet illetően Bércesi Éva is kiemelte, hogy ma már nem kell belehalni egy rosszindulatú daganatba sem, ehhez viszont elengedhetetlen a szűrés és a megelőzés. Náluk a gondozó ambulancián rendszeres, félévenkénti szűrővizsgálattal menedzselik a pácienseket, méghozzá fiatalkortól kezdve, és indokolt esetben, ha gyanítható a génhiba, akkor a családtagok vérmintáját is vizsgálják. Ennek a célja pedig nyilván a korai daganatfelismerés, ami egyben az eredményes gyógykezelés előfeltétele.

Azért tartjuk fontosnak, hogy beazonosítjuk azokat, akik komoly rákkockázattal kell számoljanak, mert őket huszonéves koruktól gondozásba kell vonnunk, így időben észrevehetjük a betegség kialakulását, és ha ez sikerül, százszázalékosan gyógyítható a betegség

– mondta Bércesi Éva. Igyekszenek azokat a családtagokat kiszűrni, akiknél egy rendellenesen működő gén eredményezi a megbetegedést.

Emellett megtanítják a pácienseket a helyes önvizsgálatra, a jelek észlelésére, továbbá életmódtanácsokat adnak, és szükséges esetben műtéti daganatmegelőzésre is van lehetőség.

A genetikai tanácsadásra előzetese időpont-egyeztetés után Magyarország egész területéről lehet jelentkezni.