Miután véget ért az első lakásbiztosítási kampány Magyarországon, a Bank360.hu közzétette az új biztosítás után kutató ügyfelek adatai alapján végzett felmérésének eredményeit. Ebből kiderül, az online felületen az ügyfelek átlagosan 99 négyzetméteres, 58 millió forint biztosítási összegű ingatlanra és 9 milliót érő ingóságokra kalkuláltak díjat.

Kiderült, milyen lakásokra kötöttek biztosítást a magyarok a kampány során /Fotó: Shutterstock

Az első ilyen jellegű lakásbiztosítási kampány során a felmondást április 2-ig juttathatták el a biztosítójuknak, de az eddigi szerződésük még 30 napig él, így újat ezalatt is választhatnak és köthetnek. Ezért a Bank360.hu közleménye szerint a biztosítók nem fejezték be az akciózásaikat április 2-án, a kedvezményes ajánlatok még élnek, többnyire április végéig, május elejéig.

Az oldal lakásbiztosítási kalkulátorát március 1. és április 2. között naponta több tízezren használták, főként mobiltelefonról. A biztosítási ajánlatok összehasonlítása során 81 százalékuk nemcsak az ingatlanát, hanem az ingóságait is szeretné biztosítani.

Nem a lakás ára, az újjáépítés költsége számít

A kalkulátor az ingatlan adatai alapján számolta ki a biztosítási összeget, ami azonban nem a lakás forgalmi, hanem újjáépítési értéke volt, amit meg is lehetett emelni. A márciusi kampányban elvégzett kalkulációk alapján többen éltek ezzel a lehetőséggel, mivel az átlagos választott biztosítási összegek magasabbak lettek, mint az átlagos ajánlott biztosítási összegek. Míg a kalkulátor átlagosan 56,7 millió forintos biztosítási összeget ajánlott, addig a végül meg is kötött szerződések biztosítási össztege 58,3 millió forintra rúgott.

A legmagasabb, biztosító által ajánlott biztosítási összeg 592,8 millió forint volt, a legmagasabb választott összeg pedig kereken 600 millió forint.

Az átlagos ajánlott összeg az ingóságokbál sem volt elegendő, itt a kalkulátor 9,1 millióval számolt, ám a szerződések átlagos fedezeti összege 9,3 millió forint volt. A legmagasabb ajánlott összeg 72,7 millió forint, a legmagasabb választott pedig 80,5 millió forint volt.

A családi házakra kerestek a legtöbben biztosítást

A legtöbb számítást családi házakra végezték – az emberek 57 százaléka volt erre kíváncsi. A sort a társasházi lakások 35 százalékos és a sor- vagy ikerházak 8 százalékos értéke követte. A leggyakoribb építési év a kalkulátor adatai szerint

1979 és 1980 volt és átlagosan 2,7 fő lakik egy ingatlanban, melynek átlagos mérete 99 négyzetméter.

Csupán az érdeklődők 4,4 százaléka akart biztosítást kötni valamilyen melléképületre is. A biztosítani kívánt ingatlanoknál a falazat túlnyomórészt kő vagy tégla, de panellakásokra és vegyes falazatú ingatlanokra is szép számmal kalkuláltak az érdeklődők. A tetőszerkezetet tekintve a cserép állt az első helyen, de ez nem is meglepő, hiszen legtöbben családi házra kalkuláltak. A második leggyakrabban választott tetőtípus a bitumenes lemez volt, a harmadik pedig az azbesztpala.