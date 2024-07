Lázadoznak a kínai fiatalok, nem akaródzik későn nyugdíjba menni

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint Kína időskori eltartottsági rátája tavaly 21 százalék volt, szemben az Egyesült Államok 27 százalékával. A jelenlegi trendek mellett 2050-re ez az arány azonban 52 százalékra fog emelkedni – ugyanezt a szintet Amerika csak 2100-ra közelítené meg.

A nyugdíjba vonulás késleltetése lelassítaná munkavállalók számának drámai zuhanását Kínában, és ami a legfontosabb, csökkentené a nyomást a már most is gyengélkedő nyugdíjrendszeren. Ám ez a téma, ahogyan azt a tavalyi francia tömegtüntetések is megmutatták, rendkívül kényes, és hiába szólították fel a szakértők a kormányt, hogy azonnal lépniük kell az ügyben, a pártvezetés csak fokozatosan vezetné be az emelést.

Dühöngenek a kínai fiatalok

„Azt javaslom, hogy a politikusok és a szakértők haljanak meg korábban, az enyhítene a nyugdíjrendszer problémáin” – csattant fel egy felhasználó a Weibo kínai közösségi oldalon, válaszul a kormány terveire, hozzá pedig rengeteg elkeseredett fiatal csatlakozott, akiket sokkolt a Párt bejelentése.

A felháborodás nem meglepő: a 16 és 24 év körüli fiatalok munkanélküliségi rátája 2023 májusára rekordmagasra, 21,3 százalékra nőtt, a kormány pedig azóta nem adja ki ezt az adatot; a jelenlegi becslések alapján ez jelenleg akár 50 százalék felett is lehet.

A Kommunista Párt szerint létfontosságú a nyugdíjkorhatár emelése, a kínai fiatalok pedig az interneten adtak hangot a nemtetszésüknek / Fotó: Xinhua via AFP

Kína egy fejlett, csúcstechnológiákra épülő gazdaságról álmodik, ehhez pedig elméletileg meg is vannak az erőforrásai: ma a felsőoktatásba beiratkozó fiatalok aránya több mint 60 százalékos, a diplomások pedig felkészülten, nagy szaktudással lépnek be a munkaerőpiacra.

A valóság azonban az, hogy a fiatalok szinte képtelenek állást találni, pláne, ha a képzettségüknek megfelelő fizetést is szeretnének.

Az országot megrázó ingatlanválság nemcsak a lakossági befektetéseket semmisítette meg, számtalan céget is magával rántott egyéb szektorokból, a kínai gazdaság visszaesése, valamint a külföldi fogyasztás csökkenése miatt pedig a túlélők is nehezen boldogulnak. Ilyenkor senkinek sem kellenek a pályakezdők.