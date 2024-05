Megnégyszerezte ügyletei számát a Start Garancia Zrt.

Több mint harminc nagy összegű tranzakció létrejöttéhez járult hozzá a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával működő Start Garancia Zrt., miután tavaly négyszeresére növelte ügyleteinek számát – derült ki a vállalat szerdai közleményéből.

Limbach Attila, a gazdasági növekedést állami kezességvállalással segítő Sart Garancia Zrt. vezérigazgatója / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A gazdaságpolitika stratégiai célkitűzéseit a vállalati hitel- és kötvénypiac ösztönzésével támogató vállalat portfóliója tavaly 101 milliárd forinttal nőtt, segítve ezzel 140 milliárd forintnyi finanszírozás létrejöttét, így nem meglepő, hogy a cég mérlegfőösszege és saját tőkéje is gyarapodott, az előbbi 118 milliárd forintra, az utóbbi pedig 105 milliárd forintra, miközben a Start Garancia Zrt. adózott eredménye is pozitív maradt.

Így segíti a növekedést a kezességvállalás

A vállalat nemzetgazdasági jelentőségű, nagy volumenű finanszírozási ügyletekhez nyújt kezességet, így segítve a vállalatokat abban, hogy olyan összegű vagy olyan jó feltételű kölcsönhöz jussanak, amelyekre kezesség nélkül nem lenne módjuk.

A cég tevékenysége így többek között hozzájárul az innovációhoz, a munkahely-teremtéshez és a piaci versenyhez,

ezáltal Magyarország gazdasági növekedésének újraindításához és a magasabb növekedési ütem elősegítéséhez.

Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a tavalyi év makrogazdasági folyamatai is megerősítették, hogy az államilag viszontgarantált kezességvállalás az érett fázisban lévő kkv-k és a nagyvállalatok növekedési terveinek finanszírozásában továbbra is kiemelt szerepet játszik. Hozzátette, hogy a következő években a vállalati beruházások és az ehhez kapcsolódó hitel- és kötvénypiac fellendülésére számítanak, aminek további ösztönzése érdekében idén is kezességvállalással támogatják a cégek forráshoz jutását.