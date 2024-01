Milyen eredményekkel zárták a 2023-as üzleti évet?

A Start Garancia 2023-ban 50 százalékos portfólióbővüléssel, több mint százmilliárd forinttal növelte az állami viszontgaranciával rendelkező kezességállományát, ezáltal összesen több mint 140 milliárd forint értékű finanszírozás megvalósulását tette lehetővé a hitel- és kötvénypiacon. 2023 végére a társaság által állami viszontgarancia mellett vállalt kezességállomány értéke meghaladta a 310 milliárd forintot. Állami viszontgaranciát továbbra sem hívtak le. Miközben a kezességvállalási portfóliónk megnőtt, adózott eredményünk is pozitív volt, és több mint kétmilliárd forintra rúgott az elmúlt év végén. A társaság mindemellett tovább gyarapította az állami vagyont, saját tőkéje 2023 végén meghaladta a 105 milliárd forintot. Társaságunk tavaly is alacsony létszámmal működött. A működési költségeket a szerződések alapján befolyó kezességvállalási, illetve egyéb felszámított díjakból származó bevételek fedezték. A Start Garancia az állami viszontgarancia díjaként tavaly közel 2,4 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója: az idei év végére szeretnék elérni az 500 milliárd forint körüli kezességállományt

Milyen teljesítményt, pénzügyi mutatókat szeretnének idén elérni?

A központi költségvetésről szóló törvényben továbbra is 3000 milliárd forint összegben maximálták a társaság által állami viszontgarancia mellett vállalható kezességállományt. 2024-ben is az előző éveknek megfelelő dinamikus portfólióbővülésre számítunk. Az elfogadható kockázatok ügyletenként egyedileg történő meghatározásának, illetve a rendszeres minősítéseknek megfelelő tőkefedezettséget pozitív, a 2022-es és 2023-as évekhez hasonlóan kétmilliárd forint feletti adózott eredmény teljesítése mellett tervezzük elérni. Az állami vagyont is igyekszünk tovább gyarapítani, meghaladva a közel 107 milliárd forintos saját tőkénket. Mindemellett 2024-ben hárommilliárd forintnyi állami viszontgarancia-díjat kívánunk befizetni a központi költségvetésbe.

Milyen vállalatok igényelnek kezességet a Start Garanciától? Milyen típusú beruházásokat, projekteket támogatnak?

A társaságunk által kiszolgált vállalatok profilja meglehetősen széles skálát fed le, mind iparág, mind földrajzi elhelyezkedés, mind pedig a cégméret tekintetében. Az ügyfélkört elsődlegesen – az ügyfél vállalatok profitábilis működésén felül – az határozza meg, hogy az adott cég, beruházás mennyiben tud hozzájárulni tulajdonosi joggyakorlónk, a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott gazdaságfejlesztési célokhoz, a GDP-növelés, az innováció, a munkahelyteremtés és a piaci verseny elősegítéséhez. Saját módszertanunk szerint minősítjük a működő vállalkozásokat és a projekteket egyaránt, egyedileg vizsgáljuk meg az ügyletek megtérülését, mérjük fel a kockázatokat, vesszük számba a mérséklő körülményeket és döntünk a kockázatok felvállalásáról, illetve annak feltételeiről. Kiszolgálunk kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) és nagyvállalatokat is földrajzi elhelyezkedéstől és iparágtól függetlenül, ugyanakkor törekszünk kezességvállalási portfóliónk minél nagyobb mértékű diverzifikálására.

Hogyan kapcsolódik tevékenységük a másik két hazai garanciaintézményhez?

Fontos kiemelni, hogy komplementer szerepet töltünk be a piacon a két másik hazai garanciaintézmény, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (GHG) és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) tevékenysége mellett; ennek megfelelően a Start Garancia a nagy összegű, vagyis egymilliárd forintot elérő, illetve azt meghaladó hitel- és kötvényügyletek mögé áll be kezességvállalással. Elsősorban hosszú lejáratú beruházások és befektetések, valamint esetenként az ezekhez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozási ügyletek megvalósulását támogatjuk.

Általában milyen nagyságú hitelekhez társulnak be, mekkora az önök kezességével támogatott hitelek felső plafonja?

Portfóliónkban egy és néhány tízmilliárd forint közötti alapügyleteket tartunk jelenleg számon. A hitelügyletek jellemzően alacsonyabbak, míg a kötvénykibocsátások – jellegükből és munkaigényükből adódóan – a nagyobb összegű ügyletek közé tartoznak. A Start Garancia által vállalt kezesség maximális mértéke a finanszírozási ügylet 80 százaléka lehet, amely mögött a kötvényeknél 100 százalékos, a hitelek és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások esetén 85 százalékos állami viszontgarancia áll. A kezességvállalás maximális összegét egyrészt az adott hitelfelvevő, illetve a projekt pénzügyi teljesítménye és cash flow termelő képessége, másrészt a társaság saját tőkéje ügyletek mögé le nem kötött részének és a kezességvállalás állami viszontgaranciával nem fedezett részének aránya határozza meg. Kezességvállalási portfóliónk maximális méretét a Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvény határozza meg.

A cég hogyan működik együtt a bankokkal a különböző hitelnyújtásokban?

A 2023-as évet azzal kezdtük – és ezt az első fél év egyik meghatározó feladatának tekintettük –, hogy a piaci célszegmensünket lefedő kereskedelmi bankokat felkerestük egy-egy bilaterális szakmai találkozó keretében. Megismertettük őket termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, ismertettük a kockázatvállalásunk révén várható tőkehatásokat, működési peremfeltételeinket. Ennek hatására a bankok részéről is egyre nagyobb számban érkeztek kezességvállalási igények, melyek jelentős részét meg is tudtuk valósulni. Mi sem mutatja jobban ennek eredményeit, mint hogy csak a tavalyi évben közel 30 darab nagy volumenű finanszírozási ügylet megvalósulását segítettük elő. A nehéz pénzpiaci körülmények ellenére nemcsak hitelek és bankgaranciák mögé vállaltunk kezességet, hanem a piacra kibocsátott kötvények mögé is, ami a korábbi évekhez képest annyiban mutat eltérést, hogy szélesebb volt a befektetői kör.

A vállalati hitel- és kötvénypiacon mire számít 2024-ben a Start Garancia?

A gazdaság egészséges bővülésének és erősödésének elengedhetetlen feltétele a hitel- és kötvénypiac élénkülése, a forrásellátottság bővülése. Az elmúlt évben a hitelezési piacra a szinten tartás volt a jellemző – ez is elsősorban a támogatott finanszírozási, refinanszírozási forrásoknak volt köszönhető. 2024-re a gazdaság bővülését, a hitel- és kötvénypiac élénkülését várjuk. A kamatlábak a makrogazdasági folyamatok hatására erőteljes csökkenésbe kezdtek, a vállalatok számára értelmezhető és kitermelhető szintet érnek el, ennek a tendenciának a folytatását várjuk. Várakozásainkat tovább erősíti az is, hogy szinte alig ért véget a 2023-as év, a Nemzetgazdasági Minisztérium máris bejelentette a Baross Gábor Hitelprogram folytatását. Ezen pozitív változások együttesen segítik az elmúlt időszak elmaradt vagy elhalasztott beruházásainak megvalósulását.

A Start Garancia a beruházási típusú finanszírozások (amelyek a gazdaság motorjainak tekinthetők) hatására a normál piaci növekedésen felüli erősödésre számít, de nemcsak 2024-ben, hanem az ezt követő években is. Társaságunk küldetése ezen beruházások, fejlesztések megvalósulásának elősegítése, pozitív hatást gyakorolva a hazai gazdaság teljesítményére. Ezt a számok nyelvére úgy tudjuk lefordítani, hogy várakozásunk szerint a kezességvállalással biztosított portfóliónk növekedési üteme bőven a két számjegyű tartományba várható az idei év végére.